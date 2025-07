Ábalos destapa que Sánchez, el Nº-1, le informó sobre la investigación a Koldo tres meses antes de que empezaran las detenciones

El caso Koldo es un culebrón que combina política, traiciones y grabaciones al más puro estilo de serie de Netflix. Mientras Ábalos se defiende y Sánchez guarda silencio, la UCO sigue tirando del hilo.

Y en este enredo, una cosa está clara: la verdad siempre encuentra la manera de salir a flote, aunque sea en un pendrive escondido en la entrepierna de una actriz porno. A fecha de 1 de julio de 2025, el caso Koldo sigue siendo un terremoto político que no da tregua al PSOE.

La última bomba la ha soltado José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave del socialismo español, al confesar que el presidente Pedro Sánchez le reveló el 28 de septiembre de 2023, en una reunión en Moncloa, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a su exasesor Koldo García.

Esta revelación, publicada por OKDIARIO, no solo aviva las llamas de un escándalo de corrupción que ya ha llevado a Santos Cerdán a prisión, sino que plantea preguntas inquietantes sobre quién sabía qué y cuándo en el núcleo del poder. Como analista político, me sumerjo en este lodazal para desentrañar qué significa este chivatazo y por qué no podemos quitarle el ojo a este culebrón.

Una reunión que lo cambia todo

El 28 de septiembre de 2023, Ábalos se reunió con Sánchez en Moncloa. No era una cita cualquiera. Venía precedida por meses de tensiones tras la salida de Ábalos del Gobierno en 2021, y se enmarcaba en un contexto político candente: el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo y las negociaciones para que Sánchez revalidara su presidencia. Según Ábalos, en esa charla de más de dos horas, el presidente soltó la bomba: “La UCO está investigando a Koldo”. El exministro asegura que esta información llegó a Sánchez a través de la Fiscalía General del Estado, entonces dirigida por Álvaro García Ortiz, quien ya está imputado por revelación de secretos.

Este dato no es menor. Si Sánchez sabía de la investigación cinco meses antes de que estallara públicamente con la detención de Koldo en febrero de 2024, ¿por qué no actuó antes? ¿Fue un intento de controlar daños o una advertencia a Ábalos para que se mantuviera en silencio? La reunión, descrita por Ábalos como una “típica reunión de recomposición”, parece más bien un intento de apagar un incendio que ya ardía en las sombras.

Ábalos no se muerde la lengua al apuntar al fiscal general García Ortiz como la fuente del chivatazo. Según el exministro, el Estatuto Fiscal obliga a informar al fiscal general cuando un aforado está bajo investigación, y Sánchez habría recibido el soplo por esa vía. Esto plantea un problema ético y legal: ¿es admisible que el presidente del Gobierno reciba información confidencial sobre una investigación en curso? Más aún, ¿qué hizo con esa información?

La implicación de García Ortiz, procesado en junio de 2025 por revelación de secretos, añade una capa de sospecha. Si el fiscal general filtró datos sensibles, estamos ante un cortocircuito en la separación de poderes. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción llevaban desde marzo de 2022 investigando la trama Koldo, tras una denuncia del PP por contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero no fue hasta septiembre de 2023 cuando la querella tomó forma, justo cuando Sánchez habló con Ábalos. Casualidad o no, el timing es sospechoso.

Santos Cerdán: ¿ambición o torpeza?

El caso Koldo no solo salpica a Ábalos y a Sánchez, sino también a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y sucesor de Ábalos en el cargo. Cerdán ingresó en prisión el 30 de junio de 2025, acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Ábalos no escatima en críticas hacia él. “Cerdán debió haber sido menos ambicioso, más inteligente y retirarse”, dijo a OKDIARIO. Según el exministro, Cerdán no supo medir el alcance de las grabaciones de Koldo, que lo incriminan desde su etapa en Navarra, donde habría montado una operativa corrupta que continuó tras la salida de Ábalos del Gobierno.

Cerdán, según Ábalos, pecó de “torpeza” al no confesar a Sánchez y optar por una retirada estratégica. En cambio, su ambición lo llevó a enredarse más en la trama. Las grabaciones de Koldo, que incluyen charlas sobre mordidas y amaños de contratos públicos, son un misil en la línea de flotación del PSOE. Ábalos insiste en su inocencia, afirmando que “no tiene nada más que esa mierda de casa que ya toda España conoce” y que, lejos de enriquecerse, se ha “empobrecido”. Pero las grabaciones, halladas en dispositivos intervenidos en febrero de 2024, lo sitúan en conversaciones comprometedoras con Cerdán y Koldo sobre pagos de hasta 620.000 euros, según la UCO.

El caso Koldo comenzó como una investigación sobre contratos de mascarillas en la pandemia, pero se ha transformado en un monstruo que devora la credibilidad del PSOE. La UCO ha destapado una presunta red de amaños en adjudicaciones de obra pública, con empresas como Acciona y Servinabar en el punto de mira. Víctor de Aldama, otro implicado, confesó haber pagado 15.000 euros a Cerdán por una licitación frustrada. Las grabaciones de Koldo, que él mismo guardaba como medida de autoprotección, son la guinda de un pastel que nadie en Ferraz quiere probar.

Ábalos, en su defensa, acusa al sistema judicial de “subversión del derecho” y se presenta como víctima de una persecución. Pero su confesión sobre el chivatazo de Sánchez pone al presidente en una posición incómoda. ¿Era Sánchez un mero mensajero o un actor activo en la gestión de la crisis? La exnovia de Ábalos, Andrea de la Torre, añade leña al fuego al confirmar que existió una reunión secreta en Moncloa donde se ofrecieron “compensaciones” a Ábalos para que guardara silencio. Esa grabación, según ella, está en un iPhone 12 que aún no ha encontrado la UCO.

¿Y ahora qué?

El escándalo Koldo no solo amenaza con derribar a figuras clave del PSOE, sino que pone en entredicho la transparencia del Gobierno. La confesión de Ábalos abre un melón que nadie esperaba: ¿hasta dónde llega el conocimiento de Sánchez? ¿Por qué no se tomaron medidas antes de que el caso estallara? La oposición, con el PP a la cabeza, ya afila los cuchillos, exigiendo explicaciones y hasta elecciones anticipadas. Mientras, el PSOE se atrinchera, con Sánchez pidiendo disculpas públicas pero sin asumir responsabilidades directas.