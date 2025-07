Manuela Carmena critica la corrupción del PSOE y alaba a Franco

¿Es Manuela Carmena una ‘cancelada’ típica de nuestro espacio ‘Los Cancelados’? Quizás no como lo que hemos entendido hasta la fecha, pero sí en buena parte. Desde luego, es un personaje interesantísimo para entrevistar, especialmente desde que no ostenta poder y no puede ser objeto de nuestras críticas.

La exalcaldesa de Madrid y jueza de formación habla de todo y sin tapujos: de vivienda, de Franco, de las corruptelas sistémicas del PSOE de los Ábalos, Cerdán y Sánchez…

«Yo no sigo las redes, a mí me gusta decir la verdad: Franco construyó muchas casas y respetó mucho los alquileres. La antigua ley de alquileres impedía que los alquileres pudieran tener plazo, fue una política muy interesante. Creo que es bonito decir la verdad y reconocer los errores».

Y es que fue muy sonado en redes sociales el primer día que Manuela Carmena en un programa habló de todo ello.

En lo referido al Gobierno y sus líos corruptos:

«Hay que saber exactamente la mecánica de la corrupción. Creíamos que estaba atajada y hay que conocer este proceso terrible. Es una herida para el PSOE y veo que va a tardar mucho en poderse reponer».