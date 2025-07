Risto Mejide corta una entrevista a Rocío de Meer cuando la diputada de VOX le deja en ridículo

No ha tenido este martes un buen programa Risto Mejide tras la lluvia de zascas que le ha propinado Rocío de Meer por manipular las medidas de VOX en relación a la inmigración.

Todo empezaba el lunes por la tarde cuando el diario El País publicaba una información falsa en la que atribuía al partido de Santiago Abascal querer expulsar de España a 8 millones de inmigrantes ilegales. Todos los medios de izquierda salieron en manada a replicar esa información, generando así uno de esos bulos que la izquierda tanto dice combatir.

Con ese bulo ya declarado verdad por los terminales mediáticos izquierdistas, Mejide se tiró a la piscina de entrevistar a Rocío de Meer en su programa dando por verdad lo que no lo era y, claro. No había agua.

Comienza la entrevista y Mejide hace en su primera pregunta lo que se enseña a no hacer en cualquier facultad de Ciencias de la Información: preguntas inducidas. Es decir, plantear una pregunta dando por sentado algo:

-Mejide: ¿A cuántos inmigrantes pretenden deportar?

– De Meer: Lo primero de todo, yo no he matizado nada porque nosotros hemos dicho lo mismo siempre y no hemos dicho nada nuevo en este discurso. Es mentira lo que se dice que hemos dicho, que fue publicado ayer por El País a las 18:00 y que ha hecho seguidismo todo el mundo, incluido el rótulo que tienen ustedes ahora mismo en este programa. Les mandaremos además el correspondiente burofax para que rectifiquen porque no es verdad que hayamos dicho que haya que deportar a 8 millones de personas. Esto es absolutamente falso. Nosotros hemos hablado que hay que hacer deportaciones, desde luego que hay que hacer deportaciones pues de aquellos que hayan entrado ilegalmente en nuestro país, de aquellos que no respeten nuestros usos y costumbres, como todo el mundo puede comprender, y de aquellos que han protagonizado escenarios de inseguridad, de aquellos que delinquen por nuestras calles como constatan todos los días los españoles que viven en los barrios más humildes de nuestro país. Ustedes se pueden reír mucho en este programa pero lo cierto es que hay españoles que lo están pasando realmente mal. No creo que le haga mucha gracia a la familia de la chica violada el otro día en Alcalá, no creo que le haga mucha gracia a los vecinos de Sabadell y no creo que le haga mucha gracia a los españoles que pasean por El Puche, no creo que le haga tampoco mucha gracia a la familia de aquella persona que fue asesinada ayer a machetazos en El Ejido por parte de un subsahariano. La realidad de las calles se impone y ustedes no están interesados por nuestro discurso si no por modificarlo.

-Mejide: Señora De Meer con todos mis respetos usted ha venido aquí a hacer un mitin de VOX. Se ha equivocado de programa. Efectivamente, esto es un programa de humor…

-De Meer: bueno ustedes han venido aquí a poner un rótulo y mentir sobre mis declaraciones y de hecho modificar mis declaraciones, por lo tanto tendré que defenderme. Parece que sólo algunos tienen carta blanca para los bulos ¿no?

-Mejide: Si lo que ha venido es a amenazarnos, si lo que ha venido es a soltar su discurso… envíenos el burofax que usted quiera. Ahora bien, nosotros le hemos dado la oportunidad…