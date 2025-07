Alfonso Serrano (PP) destripa al diputado de Más Madrid en TV: «¡Ahora te callas!»

Bestial Alfonso Serrano.

El secretario general del PP madrileño barrió del mapa al diputado de Más Madrid que profería bobadas en el plató de ‘En boca de todos’ de Cuatro este 14 de julio de 2025.

Todo comenzó con la intervención de Serrano, que acudía a comentar temas candentes: los disturbios de Torre Pacheco relacionados con inmigración ilegal, la financiación autonómica —con la polémica financiación singular para Cataluña como telón de fondo— y, cómo no, los omnipresentes casos de corrupción. Su tono fue firme, como siempre, alineado con la estrategia del PP madrileño de marcar distancias frente a los escándalos ajenos y propios.

Pero el plato fuerte llegó cuando Delgado pidió réplica. Nacho Abad, presentador del programa, le recordó que debía esperar a que terminara la entrevista pactada. La tensión se mascaba incluso antes del primer asalto.

El ‘caso Ana Millán’ como pólvora política

El detonante fue el caso judicial que rodea a Ana Millán, secretaria de organización del PP madrileño. Delgado fue directo a faltar:

«Es un mentiroso como la copa de un pico, tiene una jeta impresionante y ha sido un cobarde».

No contento con eso, le reprochó a Serrano eludir un cara a cara real y se lanzó a detallar los delitos por los que Millán está siendo investigada: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Todo ello aderezado con el recordatorio de que Millán sigue aferrada a su cargo.

El ambiente se caldeó más cuando Serrano reapareció entonces en antena:

«Aquí estoy y ahora te callas».

Un giro digno del mejor teatro parlamentario, y el podemita de Más Madrid pataleó: «A mí tú no me vas a decir cuando me callo».