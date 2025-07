Antonio Naranjo no aguanta más los gritos de Sarah Santaolalla y acaba cerrándole el pico

El plató de ‘En boca de todos’ (Cuatro) volvió a incendiarse este miércoles 16 de julio de 2025 a raíz del conflicto en Torre Pacheco.

Los protagonistas del encontronazo fueron Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla. La tertuliana afín a la izquierda, en lugar de denunciar la inmigración descontrolada y violencia por parte de estos grupos, culpó a la “extrema derecha” y el “terrorismo racista” relacionado con las movilizaciones.

Por su parte, Antonio Naranjo respondió con dureza, reprochando a Santaolalla el discurso de los “nazis” promovido por la izquierda:

“No se puede decir de todo en televisión escuchando esas barbaridades y quedarme quieto. Habéis decidido para proteger a Pedro Sánchez decir esta tontería, no hay nazis en España, todo el mundo los repudia, pero sí hay un problema de inmigración. Y si no lo entendéis va a ser peor en las calles. La gente se siente abandonada y reacciona mal”.

La tertuliana justificaba sus argumentos calificando de racistas a los españoles que, hartos, se lanzaron a la calle en contra de la inmigración descontrolada.

💥💥 @AntonioRNaranjo ESTALLA contra Sarah Santaolalla: “No me voy a quedar callado. No se puede decir de todo el televisión. España no es racista ni es nazi. Lo que sí hay es un problema de inmigración”.

ENORME. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/vJcu74ZngH

— Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 16, 2025