Bronca en directo: Nacho Abad retrata a la sectaria diputada de Sumar que tilda de racistas a los españoles

En esta última semana, a raíz de la agresión al vecino de Torre Pacheco de 68 años que provocó un gran estallido social, las tertulias televisivas se han convertido en el escenario de riñas entre los colaboradores que tienen opiniones dispares.

La última, se produjo este jueves 17 de julio de 2025 en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) con un acalorado encontronazo entre el presentador Nacho Abad y Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso.

El periodista arrancaba la entrevista preguntando a la diputada: «¿De quién es la responsabilidad de lo sucedido en Torre-Pacheco?».

«De muchas personas. España es un país racista, por supuesto, como lo es machista y como lo es de tantas cosas. Es una lacra que tenemos que ir deshaciendo poco a poco, pero España es racista y, además, el racismo a día de hoy tiene un altavoz político. Vox apunta y los nazis disparan. Y es lo que ha sucedido en Torre Pacheco», respondía la de Sumar.

Abad no daba crédito a las burradas de Vidal y le reprochaba: «Usted es portavoz adjunta de un partido que forma parte del Gobierno y, por tanto, entiendo que representa de alguna manera al Gobierno. ¿El Gobierno de España piensa entonces que nuestro país es racista?».

Ni corta ni perezosa, la de Sumar afirmaba que España es “racista” y agregaba “pero eso no quiere decir que todo el mundo lo sea. No empecemos a entrar por ahí. Se trata de que hay un sistema organizado en el que existe violencia a migrantes». «Quiero decir con esto, antes de que me lleve a sitios por donde no quiero ir, que hay datos. Es que, claro, hay datos. No es una cosa que yo opine», añadía.

Ante este dardo, el presentador preguntaba por el problema de la inmigración: «Usted responde lo que quiere, yo no lo quiero llevar a ningún sitio que usted no quiera caminar, pero ¿estamos de acuerdo en que tenemos un problema ahora mismo con la inmigración?».

«Hombre, lo que tenemos ahora mismo es un problema con la extrema derecha. Con lo que hemos recibido de Torre-Pacheco, es una salvajada situarlo en estos términos», respondía la diputada ante el asombro de Abad y agregaba “tenemos un problema con el racismo, con la desigualdad, con la pobreza y con leyes que no terminan de regularizar a personas que ya viven con nosotros”.

«¿Es racista decir que a los inmigrantes que delinquen hay que deportarlos a su país?», preguntó Nacho Abad. «Hombre, por supuesto que es racista. Si no, la mitad del PP tendría que estar en la cárcel o en otro país. ¿Qué estamos hablando? Es una barbaridad», soltó Vidal sin rodeos.

La conversación fue calentándose hasta que Abad afirmó que habría que legislar contra las personas inmigrantes que han delinquido.

«Bueno, en todo caso vamos a buscar a las personas que delinquen, ¿no? El apellido ‘migrante’ me sobra en esta frase, señor», recalcaba Vidal.

Una bronca conexión en directo a raíz de las tremendas salvajadas de la diputada del partido liderado por Yolanda Díaz.