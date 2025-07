El Dr. Cabrera sabe lo que se hacía en las saunas del suegro de Sánchez

Los Cancelados aborda con el doctor José Cabrera la actualidad política desde el pinto de vista de alguien que es capaz de analizar la psique de las personas e intuir rasgos de personalidad relevantes. En esta edición, Josué Cárdenas somete a Pedro Sánchez a la evaluación del doctor y su opinión es llamativa:

Siempre he dicho y he defendido que este presidente del Gobierno es un hombre que en principio es una figura bastante anodina, gris. No tiene interés psiquiátrico. No es una persona que destaque por algo en su vida social, personal, laboral y familiar no ha hecho nada. Es decir, no ha sido un maestro de escuela, no ha sido un enfermero cualificado, no ha sido un empresario emprendedor.. Se ha dedicado toda su vida a la intriga. Por lo tanto, desde el punto de vista sociológico no es un hombre interesante. Ahora bien, en cuanto a salud mental, las cosas tienen otro punto. Los que están en contra piensan que es un malvado psicópata. Los que están a favor piensan que es un hombre brillante, inspirado, que hace lo que puede por su país. Para un psiquiatra como yo, yo diría que a fecha de hoy y ya veremos lo que dura, es un hombre que no presenta ningún trastorno. Ya veremos lo que dura. Ahora bien, Sánchez está empezando a tener conflicto con entender la realidad. Es decir, la realidad es una y él la niega y actúa como si no existiera. Y esa doble vida, ese doble pensamiento es peligroso porque si uno se aleja de la realidad entra en las tinieblas y esto puede llevarle a él a generar algún problema.