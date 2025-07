La censura sanchista no puede con Los Meconios

Si hay personas dignas de estar en el programa Los Cancelados de Periodista Digital son Los Meconios, el dúo valenciano formado por Sergio C. Martínez y Mario Camps. La izquierda y los nacionalistas los tienen en su punto de mira por atreverse a destrozar sus dogmas con sus parodias, su música y su capacidad de sátira hacia un espectro ideológico que siempre recurre a una táctica trilera para recabar apoyo social: confundir intenciones con resultados.

Y es que la izquierda tiene la piel muy gruesa para criticar a los demás pero a la vez esa piel es increíblemente fina cuando se le critica a ella. Los Meconios han sufrido querellas de todo tipo por sus shows, se les ha negado su derecho a discrepar del pensamiento decretado correcto por el stablishment político y mediático pero ellos no cejan en su empeño de expresarse con libertad y de criticar lo que consideren cuando lo consideren. Y para desesperación de sus detractores, su cancelación sólo es en su propio espectro porque en el contrario y sólo en Twitter cuentan con más de 140.000 seguidores. Pese a esa cancelación decretada por la izquierda contra ellos,. durante la entrevista de Josué Cárdenas, uno de los integrantes del grupo, Sergio Martínez defiende la libertad de expresarse no sólo de él, sino de todo el mundo:

Nosotros no ponemos ningún problema a que ellos -artistas de izquierda- se expresen libremente. El problema es que cuando se ponen en contacto con nosotros para que hagamos una actuación en Valencia, se ha liado pardísima. Resulta que Los Meconios no tienen el mismo derecho que otros para hacer conciertos y expresarse libremente. Ellos pretenden imponer su relato y nos acusan de hacer apología de la dictadura y del franquismo. La frase vamos a volver al 36 no quiere decir levantémonos en armas y vamos a volver al 36. Quiere decir que con un gobierno como éste que polariza y que se hace con las instituciones y coarta la libertad de la gente, vamos a volver al 36. Pero es que además, simplemente con leer la letra, lo saben pero les da igual.