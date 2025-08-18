Leguina vuelve a señalar a Sánchez por su obsesión con Ayuso

No paran de crecerle los enanos.

La tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid ha sumado un nuevo capítulo, esta vez de la mano de Joaquín Leguina, quien ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez por lo que califica de obsesión hacia Isabel Díaz Ayuso. En su columna publicada en The Objective, el veterano socialista subraya cómo, a su juicio, el Ejecutivo mantiene su mirada fija en la presidenta madrileña, convirtiéndola en el centro de una estrategia política de confrontación.

Este 18 de agosto de 2025 el debate sobre el papel de la Comunidad de Madrid en la política nacional sigue más vivo que nunca. Leguina, en su reflexión, destaca cómo la economía española y la gestión territorial se ven condicionadas por un clima de enfrentamiento alentado desde Moncloa. El autor sostiene:

«España económicamente está en el alero mientras el Gobierno centra su mirada en meterse con Madrid, especialmente en quien preside esta comunidad autónoma».

Este señalamiento público no es nuevo en el discurso de Leguina, pero en esta ocasión, el exdirigente socialista insiste en la gravedad de una política que, según él, sacrifica el interés general por la rentabilidad electoral de la polémica. La columna ofrece un análisis en el que los datos económicos y las previsiones de crecimiento aparecen entrelazados con la estrategia de desgaste dirigida a la administración madrileña.

Entre la economía y la confrontación

Leguina expone cómo la recuperación económica pospandémica ha estado marcada por el empuje de la inversión privada y el consumo familiar, aspectos que, en su opinión, quedan en un segundo plano ante el foco permanente sobre Madrid. Cita:

«Durante la recuperación pospandémica, el ritmo lo marcaban las exportaciones y el consumo público; ahora son los hogares y las empresas quienes marcan el compás».

Sin embargo, el autor contrapone esta visión optimista a la de otros analistas que advierten de riesgos estructurales y de la persistencia de viejos problemas. Leguina recoge ambos enfoques, subrayando la falta de acuerdo incluso entre los expertos:

«Uno, en su ingenuidad, venía creyendo que los analistas económicos que publican en los medios presentaban los datos, y sus interpretaciones —precisamente por basarse en esos datos— no podían ser contradictorias, pero mi creencia se vino abajo el domingo 10 de agosto al leer dos artículos».

A través de citas y ejemplos de la prensa económica reciente, Leguina muestra cómo la interpretación de los datos puede variar radicalmente, aunque todos coincidan en señalar la relevancia de Madrid como motor económico. No obstante, insiste en que el Gobierno de Sánchez prefiere explotar políticamente la figura de Ayuso antes que reconocer los logros o los desafíos reales de la región.

El peso de las decisiones políticas

El texto de Leguina no esquiva la polémica generada por la ausencia del Ejército en la celebración del Dos de Mayo en Madrid, un hecho que considera simbólico de la deriva de enfrentamiento. Para el autor, este episodio ejemplifica la voluntad del Ejecutivo de marcar distancias y alimentar la confrontación institucional:

«Es la primera vez, porque desde Joaquín Leguina, pasando por todos los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, ha habido paradas militares».

En la columna, se señala que las decisiones del Gobierno central, más que buscar el consenso, parecen orientadas a fortalecer el relato de una Madrid enfrentada a España, lo que, según Leguina, solo contribuye a incrementar la polarización. Añade:

«Las previsiones confirman que dudas hay pocas a corto plazo. España será la economía desarrollada que más crezca en 2025».

Sin embargo, el autor matiza que estos datos positivos no deben ocultar el deterioro institucional ni el impacto de una política basada en la división territorial. La insistencia en el conflicto, concluye, acaba perjudicando tanto a la ciudadanía madrileña como al conjunto del país.

Debate público y responsabilidad

La columna termina con un llamamiento a recuperar el sentido de Estado y la serenidad en el debate público. Leguina recuerda que el papel de los gobernantes debería centrarse en resolver los problemas reales, no en perpetuar disputas estériles:

«La inversión también despega y recupera el terreno perdido. España mantiene el tipo: las previsiones de crecimiento para 2026 auguran un avance sólido». «El consumo de las familias y la inversión privada han ganado peso en el crecimiento, impulsadas por el tirón del empleo, la relajación de los tipos de interés y un intenso aumento demográfico a lomos de la inmigración».

Con esta reflexión, el ex presidente de la Comunidad de Madrid reitera su advertencia sobre los riesgos de una política centrada en la obsesión y el antagonismo, y emplaza a los responsables públicos a retomar el diálogo y el respeto institucional.