Muere a los 67 años Ricardo Medina, el arquitecto de ‘Madrid Directo’ en Telemadrid

La noticia ha sacudido el mundo de la comunicación: Ricardo Medina, periodista madrileño y figura esencial en la historia de la televisión española, ha fallecido a los 67 años.

Medina, cuya carrera estuvo marcada por la innovación y el compromiso con el reporterismo en directo, fue el creador de dos formatos que han marcado a varias generaciones: Madrid Directo y España Directo.

Su muerte, repentina e inesperada, ha sido confirmada por Telemadrid, donde se le recuerda como uno de los grandes nombres de la casa y uno de sus fundadores.

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, el periodismo español despide a un profesional que supo transformar la manera de contar la actualidad en televisión.

Las causas del fallecimiento no han trascendido públicamente.

La conmoción es patente entre compañeros, espectadores y familiares, que han destacado no solo su talento profesional sino también su humanidad.

El legado del creador: innovación e inmediatez

La trayectoria profesional de Ricardo Medina se distingue por su capacidad para detectar las necesidades informativas del público y convertirlas en formatos televisivos pioneros. Inspirado por modelos estadounidenses, Medina apostó por una información local y cercana, donde los reporteros recorrían Madrid para narrar las historias humanas detrás de cada noticia.

Así nació Madrid Directo en 1994, un espacio que rompió con los esquemas tradicionales del periodismo audiovisual al priorizar la inmediatez y el contacto directo con los ciudadanos.

El éxito del programa fue tal que su formato se exportó a otras cadenas autonómicas bajo nombres como Andalucía Directo o Conexión Aragón, además de dar lugar a su versión nacional, España Directo, emitida por Televisión Española.

En ambos casos, Medina supo mantener el pulso narrativo y el enfoque humano que caracterizaba sus producciones. Madrid Directo celebró en 2024 sus 30 años en antena y superó los 7.000 programas emitidos en febrero de 2025.

Medina era un profesional inquieto, siempre atento a las nuevas tendencias tecnológicas y narrativas. Dirigía su propia productora audiovisual, Medina Media, con la que desarrolló contenidos para TVE, Antena 3, Canal Sur y Aragón TV. Programas como Andaluces por el mundo llevan su sello personal y han contribuido a ampliar las fronteras del periodismo español.

Una carrera marcada por el reporterismo internacional

Antes de revolucionar la televisión nacional, Ricardo Medina se curtió como corresponsal internacional.

Con solo 22 años fue nombrado delegado de Agencia EFE en El Salvador. Su experiencia como enviado especial le llevó a cubrir conflictos bélicos tan complejos como los de Sarajevo, Haití y la Guerra del Golfo para cadenas norteamericanas como Univision y CBS Telenoticias. También desempeñó funciones directivas en Puerto Rico antes de regresar a España en 1989 para fundar Telemadrid.

El apodo “apagafuegos” le acompañó durante años en la agencia EFE, reflejo de su carácter resolutivo ante situaciones límite. Esta experiencia internacional forjó su visión periodística y le permitió incorporar técnicas narrativas novedosas al periodismo televisivo español.

Reconocimientos públicos y afecto profesional

La Comunidad de Madrid reconoció el valor innovador del formato Madrid Directo al cumplir treinta años en antena. En noviembre de 2024, la Asociación de la Prensa de Madrid otorgó a Medina el Premio al Periodista Especializado en Madrid junto a varios compañeros del programa. Este galardón celebraba no solo una trayectoria profesional sobresaliente sino también una contribución decisiva al desarrollo informativo regional.

Durante la emisión especial del informativo Telenoticias 1 tras conocerse su muerte, se proyectaron imágenes del periodista recogiendo premios recientes y rodeado por compañeros que compartieron con él años intensos frente a las cámaras.

Mensajes emotivos desde el sector

La reacción ante la noticia ha sido inmediata. Emilio Pineda, presentador actual de Madrid Directo, expresó su pesar: “En shock. De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en España Directo. Día triste para la TV y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame”.

RTVE también transmitió sus condolencias públicamente: “Ha fallecido el productor de televisión Ricardo Medina, creador y director de ‘España Directo’. Desde RTVE transmitimos nuestro pésame a familiares, amigos y compañeros”.

Cristina Ortega, presentadora de Telemadrid, destacó: “Hoy despedimos a uno de los grandes nombres de Telemadrid… creador del buque insignia ‘Madrid Directo’, un programa innovador en los formatos informativos”.

Actos conmemorativos previstos

Telemadrid prepara un homenaje especial durante esta semana para recordar la figura y obra del periodista. Se prevé una programación monográfica con testimonios inéditos y fragmentos emblemáticos tanto de Madrid Directo como España Directo. Diversos medios han anunciado iniciativas similares para rendir tributo al comunicador.

Obra y perfil biográfico

Fecha y lugar de nacimiento: Madrid, 1958

Madrid, 1958 Educación: Licenciado en Ciencias de la Información por UCM-CEU

Licenciado en Ciencias de la Información por UCM-CEU Trayectoria profesional: Inicios en radio con 17 años Delegado Agencia EFE en El Salvador (1980-1986) Corresponsal internacional (Guatemala, México, Caribe) Director informativos Canal 24 Puerto Rico Fundador Telemadrid (1989) Creador Madrid Directo (1994) Impulsor España Directo (TVE) Productor audiovisual independiente (Medina Media)

Obras más reconocidas: Madrid Directo España Directo Andaluces por el mundo La Mañana de La 1

Premios: Premio APM al Periodista Especializado en Madrid (2023)

Información familiar relevante: No se ha hecho pública información detallada sobre sus familiares.

Ricardo Medina deja tras sí un legado imborrable: una nueva forma de hacer televisión basada en la cercanía humana y el directo. Su espíritu inquieto e innovador seguirá inspirando generaciones futuras desde cada rincón donde una cámara busque contar historias reales.