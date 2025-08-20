¡Clamor mundial! ¡Sánchez insultado en Zamora y ridiculizado en Financial Times!

En un ambiente de creciente tensión política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue objeto de abucheos e insultos durante su visita a Zamora, donde acudió a un acto público rodeado de fuertes medidas de seguridad. Ciudadanos indignados por las recientes decisiones del Ejecutivo no dudaron en manifestar su malestar, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El despliegue de críticas refleja un descontento palpable en ciertos sectores, que acusan al líder socialista de estar desconectado de las preocupaciones reales de la población.

El eco de este episodio no tardó en cruzar fronteras.

El prestigioso Financial Times, uno de los principales diarios económicos del mundo, dedicó un artículo crítico a la gestión de Sánchez, subrayando lo que describe como una creciente pérdida de credibilidad tanto dentro como fuera de España.

El rotativo británico cuestionó la viabilidad de algunas de sus políticas más emblemáticas y lo presentó como un líder debilitado, cuya imagen se erosiona incluso entre antiguos aliados.

Esta combinación de rechazo popular y crítica internacional añade presión al Gobierno en un momento clave, con importantes decisiones económicas y sociales en el horizonte.

Para analizar estas y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en España en una nueva edición de ’24×7′ este miércoles 20 de agosto de 2025.