Jesús Calleja toma acciones legales contra quienes le han acusado en redes sociales de beneficiarse de los incendios

La imagen de Jesús Calleja, rostro ligado a la naturaleza y conocido por su defensa del medio ambiente, ha quedado en el ojo del huracán digital.

Un bulo, viral en redes, lo ha acusado de beneficiarse económicamente de los devastadores incendios forestales que han arrasado el noroeste peninsular, especialmente su tierra natal, León.

Lejos de quedarse callado, el presentador ha decidido actuar: «He puesto una denuncia y no será la única».

La rápida respuesta de Calleja no solo busca limpiar su nombre, sino abrir una reflexión más amplia sobre la responsabilidad en redes sociales y la necesidad de combatir la desinformación.

Mientras España sigue pendiente de la evolución de los incendios y de las medidas legales que puedan endurecer las penas para los pirómanos, la polémica sirve para recordar que, en tiempos de crisis, la información veraz y el compromiso ético son más necesarios que nunca.

La imagen de un León herido por el fuego y defendido por uno de sus hijos más mediáticos, se convierte así en símbolo de la lucha no solo contra las llamas, sino contra los bulos y la manipulación.

Y en el horizonte, una certeza: la verdad, aunque tarde, siempre prende más fuerte que la mentira.

Te envío a unos que tienes que denunciar:https://t.co/cru8guMfYg https://t.co/qUtY5XgvDE — Estado fallido (@E_fallido) August 20, 2025

Un bulo que prende en plena emergencia

A día de hoy, 20 de agosto de 2025, España vive una de las peores campañas de incendios de su historia reciente: más de 380.000 hectáreas calcinadas y zonas emblemáticas como Las Médulas bajo amenaza directa del fuego.

En este contexto de emergencia y dolor, un mensaje anónimo ha comenzado a circular por plataformas sociales, acusando a Calleja de ser feliz por los incendios, ya que supuestamente le facilitarían la adquisición de terrenos para instalar placas solares. La teoría conspirativa, sin ninguna prueba, ha corrido como la pólvora, alimentando la indignación en un país ya de por sí sensibilizado por la tragedia ambiental.

El propio Calleja, visiblemente afectado, ha negado rotundamente cualquier relación con negocios de energías renovables en zonas quemadas y ha explicado con detalle el daño personal y social que estos bulos provocan.

Desde sus redes sociales, insiste: «Jamás he tenido, ni tengo, intereses en aprovecharme de una desgracia así. Esto es intolerable y no lo voy a dejar pasar».

El leonés, entre la rabia y la acción

El aventurero, que se encontraba en Canadá cuando comenzaron los incendios más devastadores en León, no ha dudado en regresar y mostrar la situación sobre el terreno. En uno de sus vídeos más virales, describe el ambiente como «parece el anochecer» por la densa humareda y el cielo cubierto de cenizas.

Con la voz quebrada, Calleja recorre parajes de su infancia y lamenta la pérdida de biodiversidad y el sufrimiento de las comunidades rurales. «Esto no es un juego… Hay que castigar a quienes prenden fuego con todo el peso de la ley», reclama con contundencia.

La oleada de incendios ha dejado al menos dos víctimas mortales en León, entre ellas el voluntario Abel Ramos, a quien Calleja dedica unas sentidas palabras de condolencia. El presentador insiste en que la ley debe endurecerse: «La ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable», remata, sumando su voz a un debate recurrente en la sociedad española cada verano.

Acciones legales y el peligro de la desinformación

La decisión de Calleja de acudir a los tribunales es, según explica, una cuestión de responsabilidad y dignidad: «No voy a permitir que se difame de esta manera ni a mí ni a nadie que defiende el monte». Ha puesto ya la primera denuncia y avisa de que habrá más si continúan los ataques personales y las mentiras virales.

Este caso ilustra cómo los bulos, en un contexto de crisis, pueden propagarse con rapidez y provocar daños difíciles de reparar. Expertos en comunicación alertan de que la viralidad de este tipo de mensajes se debe, en parte, a la falta de verificación y al clima de crispación social. La respuesta legal de Calleja sienta un precedente para otros personajes públicos acosados por rumores sin fundamento.

Datos locos y curiosidades sobre Calleja, incendios y redes

Jesús Calleja es uno de los personajes televisivos más seguidos en España, con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales.

es uno de los personajes televisivos más seguidos en España, con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales. El bulo que lo relaciona con intereses en placas solares fue compartido por más de 30.000 cuentas en menos de 48 horas, según datos de monitorización digital.

El incendio de Zamora-León en 2025 ya figura entre los tres mayores de la historia reciente de la Península, junto con los de Ourense y A Rúa, superando los 40.000 hectáreas cada uno.

La teoría de la “regla del 30” (temperaturas superiores a 30 °C, vientos superiores a 30 km/h y humedad relativa por debajo del 30%) se ha cumplido durante casi toda la ola de incendios, multiplicando el riesgo de propagación.

Calleja ha grabado en Las Médulas y otros espacios naturales hoy devastados, para programas como Volando voy, volando vengo o Universo Calleja.

Ranking: los bulos más virales en emergencias medioambientales (2020-2025)