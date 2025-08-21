¡La directora de Protección Civil «pasa olímpicamente» de las comunidades arrasadas por los incendios y reconoce su incapacidad!

En medio de una de las temporadas de incendios más devastadoras de los últimos años, la directora de Protección Civil ha generado indignación al admitir públicamente su incapacidad para gestionar la situación, mientras las comunidades afectadas claman por ayuda urgente.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, se encuentra en el centro de una controversia política tras ser calificada por el Partido Popular (PP) como “una pirómana más”.

Las declaraciones, realizadas por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, responden a las críticas de Barcones hacia la gestión de ciertas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Galicia, Castilla y León y Extremadura, en la lucha contra los incendios forestales.

En una reciente rueda de prensa tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección frente a incendios, Barcones afirmó que dichas comunidades habían solicitado al Gobierno Sánchez recursos “imposibles” y generado “polémicas artificiales” para desviar la atención de sus responsabilidades.

Estas palabras desataron la reacción del PP, que acusó a la directora de abandonar su rol técnico para emitir juicios políticos. Bendodo señaló que, lejos de contribuir a la coordinación, Barcones “insulta a los gobiernos autonómicos” y agrava las tensiones en un momento crítico.

La respuesta de Barcones no se hizo esperar. La directora defendió su gestión, subrayando que “la ayuda del Gobierno ha llegado siempre que se ha necesitado” y cuestionó si la acusación de “pirómana” implicaba señalarla por un delito.

En su apoyo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reprochó al PP su actitud, indicando que “es fácil hablar desde los despachos”.

Por su parte, el PSOE respaldó a Barcones y elevó el tono al calificar al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, como “el político más sucio del país”.

Este intercambio de acusaciones se produce en un contexto marcado por los devastadores incendios que han consumido más de 400.000 hectáreas en España este año.

Mientras el PP critica al Gobierno central por lo que considera una actitud de “soberbia” y falta de colaboración, Barcones insiste en la necesidad de una gestión coordinada y en que las críticas no deben obstaculizar el trabajo conjunto.

La controversia, lejos de apagarse, sigue alimentando un intenso debate político en un momento en que la prioridad debería ser la respuesta a la emergencia climática.