Según el sanchista diario ‘El País’ tener aire acondicionado en casa es «de derechas»

El artículo de El País, sobre el aire acondicionado.

Hay en España más tontos que botellines de cerveza.

Y una buena parte están agazapados en los medios de comunicación.

Incluyendo alguno de los que tuvieron prestigio mundial, hace un par de décadas, como el diario del Grupo Prisa .

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, la conversación pública en España se ha visto sacudida por un debate tan inesperado como sintomático del clima político polarizado.

El aire acondicionado, un electrodoméstico omnipresente durante las olas de calor, ha saltado al centro de la controversia ideológica tras un artículo publicado en El País.

Según la interpretación de varios medios, entre ellos Libertad Digital, el diario sanchista habría sugerido que disfrutar de aire acondicionado en casa es una cuestión ligada a la ideología de derechas.

La polémica surge a raíz de una iniciativa impulsada por Marine Le Pen en Francia, donde la líder de la extrema derecha propuso subvenciones al aire acondicionado en respuesta a las altas temperaturas.

El artículo de El País habría recogido esta tendencia, atribuyendo el auge del aire acondicionado a una visión política asociada a la derecha, vinculando así el confort térmico al espectro ideológico.

¿Un electrodoméstico con carga política?

La reacción ha sido inmediata.

Muchos ciudadanos han expresado su sorpresa ante la posibilidad de que algo tan cotidiano como el uso del aire acondicionado pueda interpretarse como un símbolo político.

Según datos recientes, más del 60% de los hogares en España cuentan ya con algún sistema de climatización, sobre todo en las regiones del sur y el este del país, donde las temperaturas veraniegas han alcanzado máximos históricos este año.

Algunos analistas sostienen que este fenómeno responde a una estrategia de polarización discursiva, donde incluso los aspectos más triviales de la vida cotidiana se politizan.

Otros recuerdan que la preocupación por el consumo energético, el cambio climático y la justicia social han estado presentes en la agenda pública desde hace años, especialmente entre los partidos de izquierda, que suelen abogar por la moderación en el uso de recursos y la eficiencia energética.

En contraste, sectores de la derecha han defendido el derecho al confort y al acceso libre a tecnologías que mejoren la calidad de vida, como el aire acondicionado, sin que ello suponga un problema moral o ideológico.

Una controversia en clave europea

El debate no es exclusivo de España.

La propuesta de Marine Le Pen de financiar la instalación de aire acondicionado para los ciudadanos franceses más vulnerables ha sido vista por algunos como una estrategia para captar voto de clase trabajadora, tradicionalmente menos vinculado a la derecha. En este contexto, la discusión sobre quién puede —o debe— permitirse el lujo del aire acondicionado se convierte en un reflejo de las tensiones sociales y políticas que atraviesan Europa.

Un aspecto relevante es el impacto de las olas de calor, que este verano han batido récords en buena parte del continente. Los expertos en salud pública han advertido sobre los riesgos asociados a las altas temperaturas, especialmente para los mayores y personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, el acceso desigual a sistemas de climatización ha reavivado el debate sobre la justicia social y la redistribución de recursos.

Consumo, sostenibilidad y brecha social

El aire acondicionado también es protagonista de la conversación sobre sostenibilidad y consumo responsable.

Las cifras del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) confirman que la demanda eléctrica se dispara durante las olas de calor, en parte debido al uso masivo de sistemas de refrigeración. Esto plantea preguntas sobre el equilibrio entre bienestar individual y responsabilidad colectiva.

Los hogares con mayores ingresos tienden a invertir más en climatización eficiente.

El acceso a ayudas públicas para mejorar la eficiencia energética es desigual entre comunidades autónomas.

La transición ecológica propone alternativas como la mejora del aislamiento térmico y el uso de energías renovables.

En el plano político, los partidos progresistas han abogado por una regulación más estricta del consumo energético y el fomento de alternativas menos dependientes de la electricidad. Por su parte, los partidos conservadores insisten en la libertad de elección del consumidor y critican cualquier intento de limitar el acceso a tecnologías consideradas básicas en el siglo XXI.

Un síntoma de la polarización social

La atribución del aire acondicionado como «símbolo de derechas» refleja, en última instancia, la tendencia a convertir cualquier aspecto de la vida diaria en un marcador de identidad política. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, evidencia el grado de polarización que atraviesa a la sociedad española y europea.

La mezcla de factores como el cambio climático, la desigualdad social y la crispación política convierte debates aparentemente triviales en campos de batalla ideológicos. Mientras tanto, la ciudadanía sigue buscando soluciones prácticas para afrontar veranos cada vez más extremos, ajena a la etiqueta que pueda recaer sobre sus electrodomésticos.

El aire acondicionado, convertido en inesperado protagonista, ilustra hasta qué punto la conversación pública puede girar en torno a cuestiones cotidianas, reflejando las fracturas y desafíos de la sociedad contemporánea.