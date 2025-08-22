"24x7"

¡’Generalísimo’ Sánchez enloquece y monta una corte paralela en La Mareta!

Archivado en: Periodismo

¡Ni Franco se atrevió a tanto!

Pedro Sánchez ha reforzado notablemente su seguridad durante su estancia en el palacete de La Mareta, en Lanzarote, blindando la residencia con un despliegue inédito: 20 escoltas personales, 40 agentes de la Guardia Civil y una patrullera marítima permanente vigilan la zona. Esta medida ha despertado críticas y especulaciones en el ámbito político y mediático, donde muchos interpretan el operativo como una muestra de aislamiento del presidente frente a la creciente presión política y social.

El dispositivo de seguridad, descrito por fuentes locales como «excesivo», ha llamado la atención no solo por su tamaño, sino por el contraste con la imagen de normalidad y descanso que el Ejecutivo intenta proyectar. La patrullera, apostada frente a la costa, ha sido vista como un símbolo del alto nivel de protección que rodea al mandatario durante sus vacaciones, lo que ha generado interrogantes sobre los costes y la justificación de tal despliegue en un momento de tensión económica y social.

Para analizar este y otros temas, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en España en una nueva edición de ‘24×7‘.

