La prensa alemana también sentencia a Sánchez: aislado e irrelevante en la escena internacional

No es la primera vez que le sacuden, pero el palo le llega al marido de Begoña en un momento fatal.

En pleno agosto y con la política europea marcada por la guerra en Ucrania, la prensa alemana ha puesto el foco en Pedro Sánchez y su evifente desconexión respecto a los debates y negociaciones clave en el continente.

Mientras el amo del PSOE disfruta de la vida a cuenta del contribuyente en Lanzarote, los principales diarios germanos subrayan que no pinta ya nada en los asuntos relevantes de Europa.

A día de hoy, 24 de agosto del 2025, el presidente español sigue en Lanzarote disfrutando de sus vacaciones en la residencia oficial de La Mareta, como ya es habitual en estos meses estivales.

Las críticas, sin embargo, no han tardado en llegar desde algunos de los medios más influyentes de Alemania.

Destaca, por ejemplo, la cobertura del Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), que señala el aislamiento internacional del dirigente socialista y su escaso peso en las discusiones relevantes para la seguridad europea y la resolución de la guerra en Ucrania.

El contraste: vacaciones frente a cumbres internacionales

El contraste es palpable. Mientras otros líderes europeos —como Emmanuel Macron o Olaf Scholz— intensifican sus contactos diplomáticos y participan en negociaciones de alto nivel para buscar salidas al conflicto ucraniano, el presidente español ha optado por la discreción y el descanso en Lanzarote. La prensa alemana subraya que la ausencia de Sánchez en las grandes cumbres, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad europea y la OTAN, refuerza la percepción de que España ha perdido influencia en el tablero continental.

Esta percepción se agrava porque, durante estos días, Donald Trump ha mantenido conversaciones con varios mandatarios europeos para sondear posibles vías de solución al conflicto con Rusia, pero ha excluido a Sánchez de estos contactos. El mensaje es claro: la voz de España no cuenta en los foros decisivos para la paz en Ucrania, según destacan los analistas germanos.

Aislamiento internacional y disputas con aliados

El FAZ y otros medios recuerdan, además, los recientes desencuentros entre Sánchez y Estados Unidos, así como con el resto de aliados de la OTAN. El motivo principal: la negativa del Gobierno español a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB, una petición reiterada por Washington y asumida, con matices, por la mayoría de socios europeos. Esta posición ha deteriorado la imagen de Sánchez en el seno de la Alianza Atlántica y ha alimentado el relato de un presidente «aislado» y con un papel «secundario» en la escena internacional.

Entre los adjetivos que la prensa alemana ha dedicado a Sánchez destaca el paso de ser conocido como Pedro el Lindo —por su imagen renovadora y carismática en los primeros años de mandato— a ser apodado ahora como Tricky Peter. Esta expresión, que podría traducirse como Pedro el Escurridizo o el Escurridizo Sánchez, alude a la percepción de que el presidente español evita comprometerse en los asuntos de mayor trascendencia o elude posicionarse claramente en los debates estratégicos.

El debate interno: vacaciones, seguridad y polémica

La estancia de Sánchez en Lanzarote tampoco está exenta de polémica en el ámbito nacional. Su presencia en la isla ha generado debates en el Cabildo insular, donde incluso se llegó a plantear —aunque no prosperó— una moción para declararle «persona non grata». La seguridad en torno a La Mareta se ha reforzado hasta el extremo, con el doble de agentes de la Guardia Civil y dispositivos especiales para garantizar la tranquilidad del presidente y su entorno.

Mientras tanto, en el litoral y alrededores del palacio, se han visto protestas aisladas y pancartas críticas, reflejo del clima de tensión política que atraviesa el país en este verano de 2025.

El contraste entre el modelo de liderazgo de Sánchez y el de sus homólogos europeos es cada vez más evidente en la prensa internacional. Mientras algunos optan por la exposición mediática y la participación activa en los foros globales, el presidente español ha preferido el perfil bajo y la gestión reservada. Esta estrategia, que en otro contexto podría interpretarse como prudente, ahora alimenta la narrativa de aislamiento y de escasa relevancia en los grandes asuntos europeos.

Las críticas desde Alemania no sólo se centran en la ausencia de Sánchez en la agenda internacional, sino también en la percepción de que España, bajo su mando, ha perdido influencia en las decisiones estratégicas de la UE y la OTAN.

¿Un cambio de ciclo?

En las últimas horas, varios columnistas alemanes han planteado la cuestión de si el ciclo político de Sánchez está entrando en una fase de desgaste irreversible. El apodo de Tricky Peter resume la sospecha de que el presidente busca evitar la exposición a los grandes riesgos políticos, prefiriendo refugiarse en la seguridad de la gestión interna y el control del partido. Sin embargo, la presión internacional y la exigencia de los aliados para que España asuma un papel más activo podrían forzar cambios en su estrategia diplomática en los próximos meses.

Mirando hacia adelante

La percepción de aislamiento de Sánchez en la prensa alemana no es sólo un síntoma de las tensiones actuales, sino también un reflejo de las dificultades de España para recuperar un papel central en la agenda europea.

El regreso del presidente a la primera línea política, previsto para después del 25 de agosto, estará marcado por el desafío de demostrar que España puede volver a ser un actor relevante en los grandes debates internacionales.

Mientras tanto, el escepticismo y la crítica se mantienen, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.