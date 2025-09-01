Este exinspector de Policía tiene la clave para acabar de un plumazo con la inmigración ilegal

La inmigración descontrolada en Europa está siendo objeto de debate político en la última semana.

Una batalla que VOX lleva a sus espaldas desde hace tiempo. De hecho, el partido presentó el Manifiesto de Algeciras, con quince medidas para acabar con este drama y controlar las fronteras en Europa.

Este 31 de agosto de 2025 agentes de la Policía Nacional detuvieron a un menor de origen marroquí por la presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza.

Los hechos ocurrieron en el parque Isabel Clara Eugenia, próximo al citado centro de menores.

Santiago Abascal, presidente de VOX, vinculó a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, con este suceso e insisitió en la necesidad de «hundir» y «echar» al barco de la organización.

«¡Una niña! Una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista. Estos son los pasajeros del Open Arms».

Una solución aparentemente sencilla

A pesar de estos trágicos sucesos, decir que la inmigración y la delincuencia van de la mano, acarrea consecuencias en el mundo ‘woke’ que se zampa el discurso buenista de la inmigración. Ricardo Ferris, exinspector de la Policía Nacional, se enfrenta a un delito de odio por asegurar en 2022 que las violaciones eran cometidas por extranjeros.

En una entrevista con Alfonso Rojo para ‘Tiempo de hablar’, Ferris reveló la solución ante el proceso de inmigración descontrolada, según su punto, “se arregla en menos de un año”.

Este remedio pasa, según el exinspector, por criminalizar la inmigración ilegal, introduciéndola en el código penal “como el verdadero delito muy grave que debería ser”.