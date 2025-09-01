¡Zapatero es carne de presidio! ¡Del espionaje de Huawei a Venezuela!

Los lunes para este curso 2025-2026 son días de doblete en Periodista Digital.

De la mano de Eurico Campano, habitual conductor de ‘La Retaguardia’ cada día de lunes a viernes, llega los lunes por la noche el programa especial ‘La Retaguardia a fondo’.

Este 1 de septiembre arrancamos con el primer programa en el que pondremos las cartas sobre la mesa. De la mano de Ignacio Basco y Miguel Bernad, abordamos dos de los temazos de este verano que se arremolinan en torno a una sola persona, el expresidente Zapatero:

Por un lado tenemos el espinoso asunto del espionaje de Huawei, empresa tecnológica que está suponiendo un quebradero de cabeza para el Gobierno, aunque al espantapájaros ministro Óscar López, de Transformación Digital, nadie le espera.

Y en relación directa, el tema de cómo cada vez se acota más el cerco de la corrupción en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mejor, siempre, está por venir.

Un gran tema para el arranque en este espacio para la reflexión de ‘La Retaguardia a fondo’.