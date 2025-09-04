Alfonso Rojo: “La mala cara de Sánchez, el botox, el karma hilos y un collage entre Zombi y Frankenstein”

Pedro Sánchez tiene mala cara.

Lo del vanidoso marido de Begoña no es la edad, porque solo tiene 53 años. Tampoco los efectos de trabajar a la intemperie, porque apenas sale a la calle para que no le llamen “hijo de puta”.

Lo suyo, el deterioro físico y ese aire cadavérico a mitad de camino entre zombi y Frankenstein, tiene pinta de ser la penosa consecuencia de llevar mucho tiempo haciéndose chapuzas para salir lucido en televisión.

Lo que en principio era solo maquillaje y peluquería pasó después a la cirugía estética y esas puñetas.

Los expertos no se ponen de acuerdo, porque hay quien habla de enfermedad para explicar la delgadez y el gesto demacrado, pero todo apunta a que se ha gastado una millonada del contribuyente en botox, ácido hialurónico, toxinas, hilos tensores, lifting, láser para cicatrices de acné, mesoterapia con vitaminas y bioestimulación con plasma rico en plaquetas y esas técnicas a las que son tan asiduas las viejas actrices de Hollywood.

Si esto fuera EE. UU., ya habríamos salido de dudas, porque desde los tiempos de Eisenhower, quien sufrió un ataque cardíaco en 1955, y en virtud de la Enmienda 25 de la Constitución, que aborda lo que hay que hacer en caso de incapacidad presidencial, los presidentes se someten anualmente a un examen en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y se publican los resultados.

Pero aquí no tenemos derecho ni a saber en qué se gastan nuestros impuestos, cuánto pagan a sus numerosos enchufados o quién y para qué viaja por el papo en el Falcon oficial.

Así que no nos queda otra que especular.

Yo me apunto a la tesis de que se les ha ido la mano en la restauración de fachada, lo que, combinado con los disgustos que le estamos dando los jueces no serviles, los guardias civiles de la UCO y los periodistas no adictos al régimen, ha resultado fatal.

E igual que en la escena internacional ha pasado a toda prisa de “Peter the Handsome” a “Tricky Peter”, por su escaso respeto a la democracia y la corrupción que envuelve a sus parientes y cofrades socialistas, en la escena nacional ha saltado de “Pedro el Guapo” a “Pedro el Zombi”.

Es el karma: tantas tropelías, mangancias, apaños, claudicaciones, traiciones y mentiras tenían a la fuerza que reflejarse en la jeta de este caradura integral.

Xxx