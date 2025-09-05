Lo de los ‘encapuchados’ que apalizan MENAs en Hortaleza apesta a otro bulo inventado por el Gobierno Sánchez

Cada cierto tiempo, surge una historia que parece salida de una novela de Agatha Christie, pero, lejos de encontrar al culpable, lo que se multiplica son las sombras y las versiones enfrentadas.

El último episodio ha tenido como escenario el barrio madrileño de Hortaleza, donde la supuesta agresión de unos encapuchados a menores extranjeros no acompañados (MENAs) ha terminado, por ahora, en el cajón de los bulos más sospechosos del año.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, los hechos son tan difusos como las imágenes de las cámaras de seguridad una noche de niebla.

Según la versión oficial, dos individuos con el rostro cubierto habrían atacado a tres menores inmigrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Uno de ellos fue hospitalizado, aunque rápidamente recibió el alta. Sin embargo, han pasado ya cuatro días y la Policía Nacional no ha detenido ni identificado a ningún sospechoso.

La Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid sigue sin esclarecer la situación exacta de los agredidos ni su vinculación con el centro, lo que añade aún más incertidumbre al relato.

Quién sabe, quizá los encapuchados de Hortaleza reaparezcan en el próximo episodio de la política nacional.

El contexto: una agresión sexual y el efecto dominó

El episodio de los encapuchados no es un hecho aislado, sino la continuación de una semana especialmente convulsa en el distrito. Todo comenzó cuando uno de los internos del centro, de origen marroquí, fue detenido por la presunta violación de una adolescente de 14 años en un parque cercano. El juez ha ordenado su internamiento en régimen cerrado. El caso fue tan mediático que, apenas dos días después, se denunció la agresión a los MENAs por parte de los misteriosos encapuchados.

Este detalle no ha pasado desapercibido para muchos observadores. La denuncia de los menores se produjo justo después de que uno de los internos del centro fuese arrestado por la agresión sexual, lo que ha alimentado la sospecha de que la noticia de los encapuchados podría ser un intento de desviar la atención y suavizar el daño reputacional que el caso de la violación estaba causando al Gobierno y a su política migratoria.

El historial de bulos y el ‘Ejecutivo Frankenstein’

No es la primera vez que el llamado Ejecutivo Frankenstein, como algunos sectores de la oposición denominan al Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, aparece vinculado a la difusión de noticias dudosas o, directamente, bulos políticos con el objetivo de desacreditar a la oposición o a la llamada “ultraderecha”. Basta repasar los titulares de los últimos años para encontrar un patrón que se repite con sorprendente regularidad.

Entre los bulos más sonados se cuentan:

El supuesto plan de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) para vincular a la oposición con tramas delictivas, que resultó no tener base alguna.

(Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) para vincular a la oposición con tramas delictivas, que resultó no tener base alguna. El episodio de las balas enviadas por correo a Isabel Díaz Ayuso y Fernando Grande-Marlaska , que terminó con serias dudas sobre la veracidad y la intencionalidad del envío.

y , que terminó con serias dudas sobre la veracidad y la intencionalidad del envío. La famosa navaja recibida por Reyes Maroto, exministra de Industria, que finalmente se atribuyó a una persona con problemas mentales y sin motivación política real.

En todos estos casos, la narrativa oficial apuntó a la ultraderecha como responsable o instigadora, pero las pruebas se desvanecieron con la misma rapidez con la que se propagaron los titulares. Esta tendencia a construir relatos de “odio” y “racismo” para desviar el foco de problemas reales, como la gestión de la inmigración o la inseguridad ciudadana, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por distintos medios y analistas.

La agresión sin detenidos y el relato gubernamental

El caso de Hortaleza encaja a la perfección en este esquema. Cuatro días después de la supuesta agresión, no hay detenidos ni pruebas claras que sustenten la versión de los encapuchados. A pesar de ello, desde el primer minuto, el Gobierno de Pedro Sánchez y varios de sus ministros han salido en defensa de los MENAs, condenando el ataque y señalando el “racismo” y la “criminalización” que, a su juicio, promueve la oposición.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado de “racista” la manifestación de Vox frente al centro de Hortaleza, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que “no hay violadores malos porque sean foráneos” y que “no se puede diferenciar a quien comete un acto tan vil como una violación por donde nace”.

Sin embargo, el énfasis en la defensa de los menores extranjeros y la rápida atribución del ataque a la ultraderecha, sin pruebas ni detenidos, reavivan el debate sobre el uso político de los bulos y el relato victimista para tapar otros frentes abiertos, especialmente cuando la propia denuncia se produce tras un escándalo que afecta directamente a la política migratoria del Ejecutivo.

Cronología de los hechos: una semana de titulares

Para comprender el clima de confusión y sospecha, basta con repasar la secuencia de acontecimientos en Hortaleza:

Sábado, 30 de agosto: Detención de un menor marroquí del centro de acogida por la violación de una niña de 14 años en un parque próximo. Domingo, 31 de agosto: Supuesta agresión a tres menores extranjeros por parte de dos encapuchados, uno armado con un palo. Lunes, 1 de septiembre: El Gobierno difunde la noticia del ataque y la vincula a la ultraderecha, sin que haya detenidos ni pruebas concluyentes. Martes, 2 de septiembre: Manifestación de Vox frente al centro de Hortaleza, calificada de “racista” por miembros del Gobierno.

Curiosidades y datos llamativos