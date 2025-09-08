Ábalos consumía prostitución y Sánchez vivía de ella

Una mañanita tétrica la de este 8 de septiembre de 2025 para el dúo sacapuntas o Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

Al primer le salen bien de documentos y cada vez más de que él tenía incluso actividad latente en el negocio de las saunas que incluían prostitución del suegro, y al segundo le sale su exmujer hablando en Mediaset. No me digan que a este folletín se le puede pedir más.

De modo que no nos podemos aburrir en ‘La Burbuja’ de este día 8 de septiembre en Periodista Digital. Con Niko Roa, escritor y realizador, Martin Ynestrillas, analista político, Verónica López, española indignada y mucho más.