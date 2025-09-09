Todo es una maniobra de intoxicación.

Al más puro estilo goebbeliano.

En la política española, los giros de guión nunca decepcionan.

El drama para el marido de Begoña es que las cortinas de humo suelen disiparse antes de lo previsto.

En cualquier caso, los ciudadanos asisten atónitos a un espectáculo donde la realidad supera con creces la ficción.

Justo cuando los titulares sobre corrupción amenazaban con monopolizar la agenda, Pedro Sánchez ha sacado la artillería diplomática contra Israel, lanzando un embargo de armas y llamando a consultas a la embajadora en Tel Aviv.

En el mismo día que el presidente español hacía esta maniobra, se ha conocido que un ciudadano español ha muerto a manos de los terroristas de Hamas. El español Yacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes por los terroristas islámicos contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén.

Pero para Sánchez y sus palmeros políticos y mediáticos cualquier asunto es bueno para distraer la atención de los muchos e incómodos por inexplicables casos de corrupción que afectan no sólo a su partido sino a su propia esposa y su hermano.

El movimiento de Sánchez ha desatado acusaciones de cortina de humo, tanto en la oposición como en medios internacionales y, especialmente, en el Gobierno israelí. Desde Jerusalén se denuncia sin rodeos una maniobra para desviar la atención de los “graves escándalos de corrupción” que afectan al Ejecutivo español.Incluso la comunidad judía europea ha denunciado el uso político de la crisis de Gaza para tapar la situación interna en Madrid.

De la imputación de Begoña a la prisión de Cerdán: el calendario negro socialista

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, el panorama judicial para el PSOE es de todo menos halagüeño. La imputación de Begoña Gómez por 5 supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, malversación de dinero público e intrusismo profesional está en el epicentro del debate político. Paralelamente, la trama de Santos Cerdán —con ramificaciones en el Ministerio de Transportes y conexiones con redes de sobornos, sobreprecios y fiestas con prostitutas— amenaza con llevar al ex secretario de Organización socialista a la cárcel en las próximas semanas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto patas arriba la sede del PSOE y varios ministerios, destapando conversaciones grabadas, ocultación de pruebas y una red clientelar digna de una novela negra. Todo ello, mientras Sánchez intenta circunscribir el escándalo al partido y proteger la estabilidad del Gobierno, una estrategia que muchos consideran insuficiente ante la magnitud del caso.

Sánchez se arrodilla ante Sumar y la crisis con Israel se dispara

La tensión diplomática ha escalado tras el veto de Israel a la entrada de Yolanda Díaz y Sira Rego, figuras destacadas de Sumar, en respuesta a sus declaraciones sobre Gaza. Lejos de rebajar la temperatura, Moncloa ha llamado a consultas a su embajadora en Tel Aviv y ha endurecido el embargo de armas. Medidas que, según analistas, responden tanto a las presiones internas de Sumar como a la necesidad de sacar los escándalos de corrupción de la primera línea informativa.

El propio Sánchez ha presentado el embargo como un acto de “coherencia ética” y de alineamiento con el derecho internacional. Sin embargo, la mayoría de países europeos han dado la espalda a la iniciativa española, y la política exterior nacional parece más aislada que nunca en la Unión Europea.

El embargo a Israel arruina la inversión millonaria en tecnología

Las consecuencias prácticas del embargo no han tardado en llegar. Proyectos tecnológicos de alto valor añadido, como el desarrollo de un software avanzado para la Biblioteca Nacional y el CSIC, han quedado en el aire tras la cancelación de acuerdos con empresas israelíes. Esta decisión supone un duro golpe para la modernización digital de instituciones clave y evidencia los efectos colaterales de una política exterior marcada por la urgencia de tapar crisis internas.

La “Brunete Pedrete” mediática entra en acción

En este escenario convulso, la maquinaria mediática afín al Gobierno —bautizada irónicamente como la ‘Brunete Pedrete’— ha salido en tromba a defender la posición de Sánchez. Columnistas y tertulianos justifican el embargo y la ruptura diplomática con Israel como un “imperativo moral”, mientras minimizan o relativizan los escándalos de corrupción que afectan al PSOE.

No faltan, claro, los guiños de humor involuntario: desde portadas que elevan a Sánchez al rango de líder mundial de la paz, hasta editoriales que acusan a la oposición y a la prensa crítica de “hacer el juego a Netanyahu”. El resultado es una polarización informativa donde la realidad se difumina entre la propaganda y el espectáculo.

Consecuencias y curiosidades: el tablero salta por los aires