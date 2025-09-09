Termina la batalla sucesoria en la familia Murdoch: Lachlan, único heredero del imperio mediático

Como si de la serie Succession se tratase, la familia Murdoch ha sellado finalmente la paz tras décadas de intrigas, juicios y maniobras legales por el control de uno de los conglomerados mediáticos más influyentes del planeta.

El anuncio es oficial: Lachlan Murdoch será el único heredero del imperio, compuesto por cabeceras como The Wall Street Journal, The New York Post y la todopoderosa Fox News.

Este pacto cierra una etapa marcada por la incertidumbre sobre el destino de los negocios del patriarca Rupert Murdoch, que a sus 94 años ve consolidado su deseo de mantener el rumbo conservador de sus medios tras su fallecimiento.

El acuerdo llega tras meses de intensas negociaciones y una batalla legal que enfrentó a Lachlan con sus tres hermanos mayores —Prudence, Elisabeth y James—, más moderados ideológicamente y críticos con la línea editorial de Fox News.

Con el acuerdo cerrado, el futuro del conglomerado parece asegurado bajo el liderazgo de Lachlan, al menos durante los próximos veinticinco años. El nuevo esquema societario blinda la continuidad de la línea editorial y evita fracturas internas que podrían debilitar el negocio.

Por su parte, Rupert Murdoch culmina así una carrera empresarial marcada por la audacia, la polémica y la capacidad de adaptación a los grandes cambios tecnológicos y políticos del último medio siglo. La saga de los Murdoch se cierra, pero el debate sobre el papel de los grandes imperios mediáticos en la democracia y la pluralidad informativa está lejos de concluir.

El final de la guerra de sucesión en la familia Murdoch no solo reordena el mapa del poder mediático, sino que sirve de recordatorio de que, incluso en la era de la inteligencia artificial y los nuevos modelos de negocio, el pulso por el control de la información sigue siendo tan relevante —y humano— como siempre.

Un acuerdo multimillonario que redibuja el mapa del poder

El núcleo del acuerdo es claro y contundente:

Prudence , Elisabeth y James Murdoch venderán sus participaciones en las empresas familiares en los próximos seis meses, a cambio de una compensación de 1.000 millones de dólares cada uno .

, y venderán sus participaciones en las empresas familiares en los próximos seis meses, a cambio de una compensación de . La suma total asciende a 3.300 millones de dólares , un valor que representa alrededor del 80% de la cotización bursátil de sus acciones, por encima de las ofertas previas de Lachlan.

, un valor que representa alrededor del 80% de la cotización bursátil de sus acciones, por encima de las ofertas previas de Lachlan. Los hermanos salientes no podrán volver a comprar acciones ni participar en los órganos de dirección de Fox Corp o News Corp, lo que cierra de forma definitiva cualquier posibilidad de regreso o intervención futura.

El nuevo fideicomiso familiar, que sustituye al creado en los años noventa tras el divorcio de Rupert Murdoch y Anna Mann, estará controlado únicamente por Lachlan y sus hermanas menores, Grace y Chloe, hijas del magnate con su tercera esposa. Este mecanismo legal garantiza la estabilidad del conglomerado al menos hasta 2050, fecha de expiración del nuevo fideicomiso.

Consecuencias inmediatas y cambios en el tablero mediático

El desenlace de esta batalla hereditaria tiene implicaciones directas en el panorama mediático global:

Lachlan Murdoch queda como único timonel de un conglomerado que incluye medios clave en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y que ejerce una influencia innegable en la agenda política de estos países.

queda como único timonel de un conglomerado que incluye medios clave en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y que ejerce una influencia innegable en la agenda política de estos países. Se consolida la orientación editorial conservadora, ya que Lachlan ha sido firme defensor de la línea dura de Fox News , canal favorito de Donald Trump y referencia para el sector más conservador del electorado estadounidense.

, canal favorito de y referencia para el sector más conservador del electorado estadounidense. Los tres hermanos que abandonan el imperio, tradicionalmente más críticos y abiertos a enfoques editoriales alternativos, podrán desvincularse de las tensiones ideológicas que han marcado la última década en la familia Murdoch.

Esta desvinculación no solo les aporta libertad personal y financiera, sino que también despeja el camino para que cada uno explore proyectos alejados de la sombra de Fox News y de las batallas políticas asociadas al grupo.

Cronología de una disputa de alto voltaje

La batalla por la sucesión no surgió de la nada. Sus raíces se hunden en el acuerdo alcanzado en los años noventa, cuando Rupert Murdoch aceptó conceder a sus cuatro hijos mayores un control equitativo tras su muerte. Sin embargo, la evolución ideológica de Fox News y la voluntad del patriarca de perpetuar su legado conservador provocaron una ruptura interna.

En 2024, Rupert y Lachlan intentaron modificar de forma unilateral los términos del fideicomiso, buscando reducir la capacidad de decisión de los otros tres hermanos. La jugada fue bloqueada en primera instancia por un tribunal de Nevada, lo que intensificó las hostilidades y condujo a un largo proceso judicial y de negociación.

Finalmente, la presión de los mercados, la exposición mediática y el deseo de evitar un daño mayor al negocio forzaron el acuerdo, que ha sido calificado como “mutuo” por los portavoces de la familia.

El impacto en la industria de los medios

El desenlace de la saga Murdoch no es un simple ajuste de cuentas familiar.