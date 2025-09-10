Begoña ante el juez y los hijos de Pablo Iglesias al cole privado

Tienen más cara que espalda.

En cualquier país democrático que se preciase de serlo, Pedro Sánchez ya no sería presidente del Gobierno.

Con su mujer pentaimputada y, de paso, manchando la imagen de La Moncloa, la permanencia del líder del PSOE en la poltrona no se sostiene.

Igual que tampoco hay quien aguante las contradicciones de un Pablo Iglesias que vuelve a hacer lo contrario de lo que predica.

El fundador de Podemos, que tantas pestes había echado de la escuela privada, ahora llevará a sus tres hijos a un exclusivo centro de la sierra norte de Madrid, en la zona de Los Peñascales, en Las Rozas.

