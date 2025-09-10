  • ESP
    España América
Periodismo

'LA BURBUJA'

Begoña ante el juez y los hijos de Pablo Iglesias al cole privado

Archivado en: Periodismo

Más información

Juan Carlos Peinado y Begoña Gómez.

La pentaimputada Begoña Gómez, cuarta vez ante el juez: la malversación y el uso de Moncloa para negocios privados

Tienen más cara que espalda.

En cualquier país democrático que se preciase de serlo, Pedro Sánchez ya no sería presidente del Gobierno.

Con su mujer pentaimputada y, de paso, manchando la imagen de La Moncloa, la permanencia del líder del PSOE en la poltrona no se sostiene.

Igual que tampoco hay quien aguante las contradicciones de un Pablo Iglesias que vuelve a hacer lo contrario de lo que predica.

El fundador de Podemos, que tantas pestes había echado de la escuela privada, ahora llevará a sus tres hijos a un exclusivo centro de la sierra norte de Madrid, en la zona de Los Peñascales, en Las Rozas.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 10 de septiembre de 2025 en ‘La Burbuja‘, el programa que dirige y presenta en Periodista Digital Josué Cárdenas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]