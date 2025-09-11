Hoy es Kirk, mañana puede ser Abascal ¡El odio de la izquierda no cesa!

El odio es innato en la izquierda.

El brutal asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y uno de los referentes conservadores más influyentes de la última década, ha estremecido a Estados Unidos llegando fuera de sus fronteras. Lejos de generar un clima de condena unánime, la tragedia ha sido recibida con burlas y mensajes de desprecio por parte de sectores de la izquierda más radical, evidenciando hasta qué punto el odio se ha normalizado en ese espacio ideológico.

Mientras miles de jóvenes recuerdan a Kirk por su defensa inquebrantable de la libertad de expresión, la vida, la familia y los valores tradicionales, en redes sociales se multiplican los mensajes celebrando su muerte, muchos de ellos alentados por activistas progresistas y cuentas afines al Partido Demócrata. Este comportamiento revela no solo una preocupante deshumanización del adversario político, sino también el éxito de una narrativa que justifica la violencia contra todo aquel que disienta del pensamiento único.

Para analizar este y otros asuntos, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del día en una nueva edición de ‘La Burbuja’.