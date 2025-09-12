«Tengo miedo y no estoy de broma. La izquierda está celebrando el asesinato de Charlie Kirk…»

El Pentagrama es esa tertulia más caliente de la Red que tenemos la suerte de albergar en Periodista Digital y que en su edición de 12 de septiembre de 2025 no puede dejarles indiferentes.

Con Rebeca Crespo tratando de amansar a las fieras, el director Alfonso Rojo y tres tertulianos completamente desaforados: Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas.

Y eso que no estamos mucho para bromas, sino todo lo contrario, en esta ocasión, cuando apenas hace 48 horas del asesinato terrible y tremebundo de Charlie Kirk, el activista pro Trump en Utah.

Y no le falta razón a Bertrand Ndongo, un avezado reportero muy famoso en España, que pone en brete de forma continua a los políticos y periodistas de la izquierda, cuando explica:

«Yo tengo miedo, tengo pavor. ¿Quién es el siguiente? Yo me pregunto cuando salgo de mi casa por la mañana si voy a volver, porque la izquierda mata y asesina. No me lo estoy inventando, están celebrando la muerte de un chaval por opinar distinto».

Y García Serrano incide en esto explicando con mimo y todo lujo de detalles una situación dantesca y sus orígenes. Merece mucho la pena escucharlo.