'EL PENTAGRAMA'

«Tengo miedo y no estoy de broma. La izquierda está celebrando el asesinato de Charlie Kirk…»

Archivado en: EEUU | Gobierno | Mundo | Periodismo

El Pentagrama es esa tertulia más caliente de la Red que tenemos la suerte de albergar en Periodista Digital y que en su edición de 12 de septiembre de 2025 no puede dejarles indiferentes.

Con Rebeca Crespo tratando de amansar a las fieras, el director Alfonso Rojo y tres tertulianos completamente desaforados: Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas.

Y eso que no estamos mucho para bromas, sino todo lo contrario, en esta ocasión, cuando apenas hace 48 horas del asesinato terrible y tremebundo de Charlie Kirk, el activista pro Trump en Utah. 

Y no le falta razón a Bertrand Ndongo, un avezado reportero muy famoso en España, que pone en brete de forma continua a los políticos y periodistas de la izquierda, cuando explica:

«Yo tengo miedo, tengo pavor. ¿Quién es el siguiente? Yo me pregunto cuando salgo de mi casa por la mañana si voy a volver, porque la izquierda mata y asesina. No me lo estoy inventando, están celebrando la muerte de un chaval por opinar distinto».

Y García Serrano incide en esto explicando con mimo y todo lujo de detalles una situación dantesca y sus orígenes. Merece mucho la pena escucharlo.

 

 

