Chencho Arias: «He oído que Zapatero tiene una mina de oro y muchos millones»

En esta nueva edición de Los Cancelados, Josué Cárdenas entrevista a uno de los mejores conocedores de los asuntos internacionales que tiene España: Inocencio Arias.

Nacido en abril de 1940, Arias ha ocupado cargos importantes en la diplomacia de nuestro país: secretario de Estado de Cooperación, subsecretario de Asuntos Exteriores y, por el que es más recordado, embajador de España en la ONU de 1997 a 2004.

Con el conocimiento que da esa experiencia, Arias se moja dando su visión de los principales problemas de la agenda internacional, como la guerra de Putin contra Ucrania, la lucha de Israel contra el terrorismo islámico en Gaza o las inconfesables relaciones internacionales del actual gobierno español.

Dentro de este apartado, destacan las sospechas cada vez más consistentes de que miembros del Gobierno podrían tener dinero en República Dominicana. Y es que está acreditado que diferentes integrantes del Ejecutivo han volado 51 veces en aeronaves oficiales a ese país sin que se haya hecho público quien fue, con qué acompañantes y con qué agenda de reuniones y actividades.