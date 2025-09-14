En EEUU despiden de sus trabajos a los miserables que celebraron el asesinato de Charlie Kirk

Las acciones tienen consecuencias.

No en España, donde la panda de miserables sigue por televisiojnes, radios y periodicos tan pancha, sino en EEUU.

El asesinato de Charlie Kirk ha desencadenado una ola de indignación en Estados Unidos, no solo por la violencia política que representa, sino también por la reacción de una minoría ruidosa y sectaria que celebró el crimen de forma pública y despreciable.

Decenas de personas, entre ellas periodistas y profesores, han perdido sus empleos tras ser identificados en vídeos y publicaciones jaleando el asesinato del activista conservador.

En paralelo, el fenómeno ha reavivado el debate sobre los límites del discurso y la responsabilidad moral en la era digital.

El caso Kirk marca un antes y un después en la escalada de violencia política en Estados Unidos.

La reacción miserable de quienes celebraron su asesinato —y que han sido, en su mayoría, despedidos o apartados de la vida pública— deja al descubierto la profunda fractura social y la urgencia de restaurar unos mínimos éticos en la convivencia democrática.

La combinación de discurso sectario, polarización y viralidad mediática ha creado el caldo de cultivo perfecto para que los crímenes políticos no solo se cometan, sino que sean celebrados y amplificados por quienes, desde la supuesta superioridad moral, se convierten en cómplices morales del crimen.

Un fenómeno que amenaza con perpetuar la espiral de odio y que obliga a repensar el papel de los medios, las redes sociales y la responsabilidad individual en la esfera pública.

El legado de Charlie Kirk —amplificado tras su muerte— y la reacción social ante quienes se regodean en la violencia marcan un punto de inflexión en la política estadounidense.

El futuro inmediato dependerá de la capacidad de las instituciones y la sociedad civil para frenar la deriva sectaria y restaurar los principios básicos de respeto y convivencia.

La herida está abierta, y cicatrizarla será tarea de todos.

"Hay que explicar" MADRE DEL AMOR HERMOSOpic.twitter.com/WSYulgSlgh — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 13, 2025

Una reacción miserable y sectaria

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, la situación ha alcanzado un punto de inflexión tras la difusión de vídeos en los que se observa a individuos —algunos claramente identificados como empleados públicos y docentes— celebrando la muerte de Kirk durante eventos o en redes sociales.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y teléfonos móviles, han circulado ampliamente y han motivado despidos fulminantes tanto en medios de comunicación como en escuelas y universidades.

Entre los afectados figuran periodistas de cadenas locales y varios profesores de secundaria y universidad.

Algunos implicados han denunciado recibir acoso masivo, aunque la mayoría de los despidos se justifican por «conducta incompatible con los valores democráticos y el respeto a las víctimas de violencia política».

Las redes sociales han servido de altavoz para la indignación, pero también para la identificación pública de los responsables, en un fenómeno que recuerda a episodios previos de «cancel culture» pero con un trasfondo mucho más grave.

La reacción institucional ha sido contundente.

Varios sindicatos de docentes han emitido comunicados de condena a los comportamientos «miserables y cómplices morales del crimen«, subrayando que la libertad de expresión no ampara la apología de la violencia.

A celebration compilation of the death of Charlie Kirk that makes me ill. But we need to see it and know that Politics, the algorithm, mental illness, etc has broken such people. https://t.co/zQShX5hm6y pic.twitter.com/SuxQZqsjqQ — Randall Winston (@randall_wins) September 11, 2025

El asesinato y su contexto: polarización y consecuencias

El asesinato de Charlie Kirk durante un acto universitario en Utah fue ejecutado por un joven de 22 años, arrestado poco después, que dejó claro su móvil político y su desprecio hacia las ideas del activista.

El tirador utilizó un rifle con inscripciones que reflejan ideología antifascista y referencias a símbolos de la izquierda radical. Tanto el FBI como autoridades estatales han subrayado el carácter político del crimen, que ha conmocionado a la sociedad estadounidense y ha provocado condenas unánimes de líderes de ambos partidos.

Mientras tanto, la organización fundada por Kirk, Turning Point USA, ha visto cómo sus canales digitales explotan en popularidad: millones de nuevos seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, y un aluvión de mensajes que han convertido el lema «I am Charlie Kirk» en un símbolo de resistencia conservadora.

El fenómeno demuestra cómo la muerte de un líder puede, paradójicamente, amplificar su legado y radicalizar a sus seguidores, al tiempo que polariza aún más el debate público.

Progresismo y justificación: el caso español

La polémica ha cruzado el Atlántico. En España, varios tertulianos progresistas han justificado públicamente el asesinato de Kirk en programas de televisión y columnas de opinión, argumentando que el activista «promovía el odio» y que su muerte «es consecuencia lógica de su discurso».

Estas declaraciones han sido recibidas con repulsa en redes sociales y han generado un intenso debate sobre la legitimidad de ciertas posiciones en el espacio público.

Algunos analistas han equiparado estas actitudes con complicidad moral y han exigido consecuencias para quienes, desde una tribuna mediática, justifican el crimen.

La reacción política no se ha hecho esperar: partidos conservadores han pedido la retirada de estos tertulianos de los medios y han denunciado la «normalización de la violencia política» desde sectores de la izquierda.

Trump y la radicalización del discurso

El presidente Donald Trump ha aprovechado la coyuntura para intensificar su retórica contra la «izquierda radical», a la que acusa de crear un clima de odio que desemboca en crímenes como el de Kirk.

En sus últimas intervenciones, ha prometido «mano dura» contra quienes incitan al odio desde medios y redes, y ha anunciado la concesión póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad al activista asesinado.

La estrategia de Trump busca movilizar a su base en un momento de máxima polarización, y ha encontrado eco en los millones de seguidores que han convertido el asesinato de Kirk en una causa política. Las cifras lo confirman: