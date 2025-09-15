  • ESP
EN EL PROGRAMA DE ANA ROSA QUINTANA

Aznar retrata a Sánchez: “Tenemos al frente del populismo corrupto e incompetente a un animador de la kale borroka”

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha retratado al milímetro a Pedro Sánchez en el programa de Ana Rosa Quintana al denunciar el apoyo del jefe del Ejecutivo a los manifestantes por-Hamás que boicotearon de forma violenta la última etapa de la Vuelta Ciclista a España hiriendo a nada menos que 22 agentes de policía.

Tras recordar que el deber de un gobernante es apoyar a la Policia en su defensa del orden público y no a quienes la agreden, Aznar ha denunciado que Sánchez ha entregado España “a todos su adversarios y enemigos que quieren acabar con ella”.

El expresidente ha basado esta realidad en el hecho de que con Sánchez “España está en manos de un prófugo de la justicia al que se le rinde pleitesía por parte del gobierno actual y al que se le visita buscando su apoyo”.

Preguntado por el problema de la vivienda, Aznar ha recordado que tenemos ese problema por falta de suelo y por la intervención en el mercado y cualquiera con “dos lecciones de economía puede verlo”. El ex presidente ha sentenciado que si no se recalifica suelo, si no se construye, si se hacen leyes en contra de los propietarios y si no se deja al mercado operar libremente el resultado no puede ser otro del que estamos viendo con una falta de oferta que dispara los precios.

Esta nefasta gestión del actual Gobierno es lo que lleva a Aznar a recordar también que  sufrimos un gobierno que además de corrupto es «profundamente incompetente» e incapaz no ya de resolver problemas, sino que los crea.

 

 

