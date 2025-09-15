Ni el sabotaje de Sánchez a La Vuelta tapa su corrupción: el hermano va p’alante y el PSOE en la mira

El 24×7 de este lunes 15 de septiembre viene cargado de temas tras un fin de semana muy intenso.

Con Román Cendoya y Eurico Campano, analizamos cómo Pedro Sánchez está usando la guerra de Israel contra el terrorismo islámico para intentar distraer la atención de los muchos y graves casos de corrupción que acechan a su gobierno y familia.

La última maniobra sanchista para intentar marcar la agenda ha sido el apoyo al boicot a un evento deportivo de primer nivel que este fin de semana concluía en Madrid como es la Vuelta Ciclista. La excusa para la violencia que se ha desatado este domingo en Madrid es la participación de un equipo israelí.

Y es que el presidente está azuzando el avispero antisemita y poco le importa que hayamos tenido a 22 policías heridos por los manifestantes pro Hamás que ayer consiguieron parar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Por mucha distracción que intente Sánchez, lo cierto es que la prensa publica este lunes que el Tribunal Supremo tendría ya indicios suficientes para acusar al PSOE de financiación ilegal. Por si esto no fuera suficientemente grave, hoy también sabremos si finalmente el hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por su contratación a dedo por la Diputación de Badajoz.

Este fin de semana nos ha dejado también otro evento político destacado: el VIVA 2025 de VOX. Bertrand Ndongo ha estado cubriéndolo y traerá al programa todos los detalles.

Y, por último, analizamos la encuesta de GAD3 que hoy publica el diario ABC y que otorga 137 escaños al PP, 107 escaños al PSOE y 61 a VOX.