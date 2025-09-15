Así es Lachlan, el heredero del imperio mediático de Rupert Murdoch, que perpetuará su revolución conservadora

Lachlan Murdoch se ha convertido en el heredero indiscutible del imperio mediático más influyente de la derecha global.

Tras décadas de luchas internas dignas de Succession, la familia Murdoch ha cerrado uno de los capítulos más intensos del periodismo mundial: un acuerdo multimillonario que da el control absoluto a Lachlan y aparta definitivamente a sus tres hermanos mayores.

El pacto, hecho público esta semana, implica pagos de 1.100 millones de dólares para Prudence, Elisabeth y James, a cambio de que renuncien a cualquier influencia en el conglomerado familiar.

El acuerdo, que asciende a 3.300 millones de dólares, pone fin a una disputa sucesoria con implicaciones políticas y empresariales globales. La familia poseía más del 40% de las dos patas del imperio: Fox Corporation (televisión en EEUU) y News Corp (prensa y audiovisual en Reino Unido y Australia).

Con la salida de sus hermanos, Lachlan queda como único administrador del fideicomiso que controla ambos gigantes mediáticos, mientras sus hermanas menores, Grace y Chloe, pasan a ser beneficiarias durante los próximos 25 años.

La elección de Lachlan no es casual. Es el hijo alineado ideológicamente con Rupert Murdoch, quien siempre ha defendido el papel central del conglomerado como motor del conservadurismo anglosajón. Medios como Fox News, The Wall Street Journal, New York Post o The Times seguirán marcando la agenda política global desde una perspectiva derechista.

Mientras que James y Elizabeth han mostrado posiciones más liberales y progresistas —motivo central para su exclusión—, Lachlan representa la continuidad radical del proyecto paterno: una apuesta por lo digital y los podcasts dirigidos al público conservador, reforzando así la influencia mediática en EEUU, Reino Unido y Australia.

La consolidación del liderazgo familiar afecta directamente al panorama político internacional. La cadena Fox News sigue siendo la favorita del expresidente estadounidense Donald Trump y epicentro informativo para los votantes conservadores. Analistas como Margaret Sullivan advierten que “la victoria [de Lachlan] condena a Estados Unidos y al mundo angloparlante a otra generación de propaganda fascista”, mientras otros consideran que se perpetúa una campaña exitosa para debilitar instituciones democráticas.

En Europa y Australia, los diarios bajo control Murdoch seguirán marcando tendencias políticas conservadoras, apostando por contenidos digitales innovadores —como podcasts— que refuerzan su presencia entre las nuevas generaciones.

Un futuro marcado por el control absoluto

Con este pacto millonario, Lachlan Murdoch queda como único timonel del mayor conglomerado mediático derechista mundial. Sus hermanos salen con fortunas individuales capaces de financiar cualquier aventura personal pero sin posibilidad real de cambiar la línea editorial ni influir políticamente.

La historia se cierra por ahora con un sabor a novela familiar llena de intrigas, dinero y poder; pero también con una advertencia clara: el dominio mediático conservador está garantizado durante al menos otras dos décadas. Quién sabe si algún día veremos otra batalla sucesoria tan intensa como esta —pero seguro será retransmitida por algún canal propiedad Murdoch.

La vida personal detrás del magnate

Pese a su imagen pública como ejecutivo frío y calculador, Lachlan cultiva aficiones poco convencionales: es amante de los caballos —ha llegado a competir como jinete amateur— y estudió filosofía antes de entrar al negocio familiar. Casado “por amor”, según sus propias declaraciones recogidas por la prensa británica, ha mantenido un perfil más discreto que su padre pero igual de efectivo en los despachos.

El carácter pragmático del acuerdo familiar refleja esa dualidad: aparta disputas históricas pero blinda una línea editorial inamovible. El nuevo rumbo marca una era donde la tecnología será clave —el grupo apuesta por plataformas digitales propias— pero sin alterar la esencia conservadora heredada.