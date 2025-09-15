Naranjo deja para el arrastre a Espinar y Nebot por pasear la bandera palestina en TV

Apenas 24 horas después seguimos pasando bastante bochorno, en una parte del país, con lo vivido en el final abrupto y violentado de La Vuelta a España de ciclismo.

Ya saben en lo que unos pocos, alentados por Pedro Sánchez -encantado con este cortinón de humo-, consiguieron en Madrid mediante la violencia y el alboroto. Y eso tiene sus respuestas en la tele donde, por suerte, aún en España hay pequeños huecos para gente que habla claro y no al servicio del Gobierno como la mayoría de periodistas-palangana que nos informan.

El caso por ejemplo de Antonio Naranjo es de los más rara avis ya en nuestro país. Pero mientras dure, el popular periodista participa en ‘En Boca de todos’ de Cuatro, donde este lunes 15 de septiembre de 2025 metió un repaso descomunal a los siempre bocachancla de izquierda radical, Ramón Espinar y Marta Nebot.

El discurso del tertuliano duró un par de minutos perfectos para dejar absolutamente silenciados a los dos tipejos que tenía enfrente.

“Esto que lo diga uno de esos líderes que se ponen el pañuelo palestino o lo que sea, salvo que sean derechos humanos en Venezuela o en el Sáhara o en Yemen, pues vale. Pero que lo haga el Presidente del Gobierno, claro, está muy interesado en esta tensión, que es la única manera de sobrevivir al desprecio de los electores y al alud de casos de corrupción. Si genera esa tensión social para movilizar lo que él cree por el miedo al fascismo, al muro y ahora a los genocidas, pues ya está. Está muy visto y es de una responsabilidad increíble. Se puede protestar por supuesto con lo que pasa en Gaza y sin caer en la antipolítica. Lo sorprendente es que luego cuando van cuatro mataos a Ferraz dicen que esto es violencia y delito de odio, pero si paralizamos la Vuelta de España, como es violencia buena pues está fenomenal porque es exaltación del pueblo madrileño. Yo cuando veo violencia denuncio violencia, ¡los demás denunciáis violencia a tiempo parcial!»

Evidentemente no pudieron ni rebatir semejante argumentación.