La nueva inquisición del Gobierno Sánchez: cuando lo que no está prohibido es obligatorio y se persigue a la prensa

Le puede el afán censor.

Prohibir. Silenciar. Imponer. Decretar.

Meterse en la vida de la gente.

La política en España ha mutado en los últimos tiempos en una suerte de “Gobierno del veto”, donde la creatividad legislativa parece centrarse menos en incentivar y más en prohibir.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo han sido protagonistas de una estrategia que muchos analistas califican ya como “nueva inquisición”, por la facilidad con la que se recurre a la restricción y al control social mediante un alud normativo.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, el debate gira en torno a si esta tendencia responde a simple incompetencia o es, en realidad, una calculada política de control.

Lo cierto es que la lista de ejemplos crece sin cesar: desde la polémica reforma del Reglamento del Congreso, pasando por intervenciones en el mercado del alquiler, la limitación de la publicidad “del miedo”, hasta campañas tan sonadas como la de las macrogranjas. Todo ello bajo un denominador común: la creencia de que la sociedad necesita ser tutelada desde arriba, aunque ello implique cercenar derechos o multiplicar las cargas burocráticas.

Prohibir antes que incentivar: la receta del Ejecutivo

Lejos de la autocrítica, el Gobierno ha convertido la acumulación de normas en su principal herramienta de acción. El resultado es una sociedad sobrecargada de leyes inabarcables y a menudo absurdas. La estrategia tiene dos objetivos claros:

Crear una sociedad dependiente del poder burocrático , donde la responsabilidad se diluye entre entes y cargos, dificultando la rendición de cuentas.

, donde la responsabilidad se diluye entre entes y cargos, dificultando la rendición de cuentas. Eximir al propio Gobierno de responsabilidad, ya que siempre hay un resquicio legal o una nueva excusa para justificar cualquier fallo.

El intervencionismo alcanza cotas inéditas: la política de vivienda, por ejemplo, ha derivado en una restricción de la oferta y un aumento de los precios del alquiler superiores al 24% en los dos últimos años, mientras se criminaliza la iniciativa privada y se promueven medidas que recuerdan a la expropiación encubierta.

Algunos ejemplos recientes de prohibiciones y efectos

Tope del gas : supuesta medida “verde” que ha disparado el consumo de gas ruso y encarecido la factura a la mayoría de los hogares.

: supuesta medida “verde” que ha disparado el consumo de gas ruso y encarecido la factura a la mayoría de los hogares. Campaña contra las macrogranjas : motivada por el sectarismo ideológico, causó un daño reputacional a la industria cárnica española, obligando a rectificaciones de última hora.

: motivada por el sectarismo ideológico, causó un daño reputacional a la industria cárnica española, obligando a rectificaciones de última hora. Intervención en el alquiler y la vivienda turística : limitaciones que han reducido la oferta y disparado los precios en ciudades como Barcelona, Bilbao o San Sebastián.

: limitaciones que han reducido la oferta y disparado los precios en ciudades como Barcelona, Bilbao o San Sebastián. Prohibición de la “publicidad del miedo”: intento de controlar el discurso de las empresas de seguridad y modificar las estadísticas de criminalidad.

La pregunta es obvia: ¿realmente tanta norma responde a proteger al ciudadano o es una fórmula para aumentar el control y la dependencia?

No es incompetencia, es afán de control

La explicación más extendida entre los críticos no apunta a la torpeza, sino a la estrategia. El Ejecutivo de Sánchez no actúa por ignorancia: la proliferación de normas y prohibiciones responde a un diseño ideológico que busca el control social. El mensaje es claro: todo lo privado es sospechoso, lo público es la panacea, y si algo no funciona, la culpa es de los demás. Se trata de una visión que, lejos de fomentar la autonomía individual y la responsabilidad, promueve la tutela estatal y la represión de la disidencia.

Este modelo de intervención va más allá de la economía o la vivienda. Sus próximas víctimas, advierten los analistas, serán la libertad de expresión y la independencia de las instituciones. No es casualidad que España sea el único país de Europa occidental con ministros declaradamente comunistas en el Ejecutivo, defensores de prácticas autoritarias y de la represión como método para legislar.

El Congreso, la prensa y el espectáculo del reglamento

La reciente reforma del Reglamento del Congreso ha puesto sobre la mesa otro ejemplo paradigmático de esta tendencia. El nuevo código de conducta para periodistas parlamentarios impone restricciones inéditas:

Prohibición de grabar imágenes o sonidos sin permiso expreso en casi todos los espacios del Congreso, incluidas cafeterías, despachos y zonas administrativas.

en casi todos los espacios del Congreso, incluidas cafeterías, despachos y zonas administrativas. Obligación de respetar la negativa de un político a declarar , sin posibilidad de “seguimientos” ni preguntas insistentes.

, sin posibilidad de “seguimientos” ni preguntas insistentes. Sanciones por infracciones que van desde la suspensión temporal hasta la retirada definitiva de la acreditación de prensa.

El debate ha sido encendido: mientras PSOE y Sumar defienden la medida como una forma de proteger la intimidad y evitar el acoso, la oposición la tacha de “cacicada” y “fin de la libertad de prensa”. El Partido Popular ha acusado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, de firmar el acta de defunción del periodismo parlamentario independiente.

No han faltado las pifias en este proceso. El portavoz socialista, Patxi López, intentó justificar la medida aludiendo a una supuesta petición de los propios periodistas parlamentarios, algo que ha sido rebatido desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que considera la reforma desproporcionada y una herramienta para seleccionar “periodistas afines” y expulsar a los incómodos. En la trastienda, la conocida como “Brunete Pedrete mediática” –una expresión sarcástica para referirse a cierto sector de periodistas afines al poder– ha aplaudido la medida, mientras los críticos alertan del peligroso precedente que sienta en materia de libertad de información.

El Gobierno del veto: ¿hacia una democracia de baja intensidad?

En este contexto, la política española se desliza peligrosamente hacia un modelo donde la prohibición sustituye al consenso, y la desconfianza en la sociedad civil justifica la intervención constante. La burocracia, lejos de ser un mal menor, se convierte en el principal instrumento de dominación: un entramado de normas, vetos y controles que limita la autonomía y reduce el margen de maniobra de ciudadanos y empresas.

El fenómeno no es exclusivo del Congreso o de la prensa. La llamada “armonización fiscal” amenaza con recentralizar impuestos como el de sucesiones, arrebatando a las comunidades autónomas su capacidad de decisión. Todo ello bajo el argumento de la equidad y la solidaridad, pero con el resultado de aumentar la carga fiscal y reducir la autonomía regional.

Curiosidades y paradojas del control político

España se ha convertido en el segundo mayor importador europeo de gas ruso, pese a la retórica ecológica del Gobierno.

El mercado del alquiler ha perdido hasta un 46% de la oferta en ciudades como Barcelona tras las restricciones, justo lo contrario de lo que prometía la ley.

La reforma del reglamento del Congreso ha creado una nueva “casta” de periodistas, donde la afinidad política puede pesar más que el rigor profesional.

El término “Brunete Pedrete mediática” ha pasado de ser un chascarrillo interno a un símbolo de la polarización en los medios de comunicación.

Mientras se prohíbe la “publicidad del miedo”, aumentan las campañas institucionales que apelan al temor para justificar nuevas normas.

No faltan quienes, con humor, comparan la situación con el viejo chiste: “Prohibido prohibir… salvo que lo prohíba el BOE”.