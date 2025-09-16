Xavi se cansó de las órdenes sectarias y tomó la decisión más dura de su vida

Las protestas propalestinas no se limitan a las calles: han alcanzado al deporte y a la cultura, con un claro ejemplo en el boicot a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde los manifestantes impidieron el normal desarrollo de un evento seguido en todo el mundo. Ahora, sectores afines anuncian nuevas campañas de presión sobre Eurovisión 2026, amenazando con convertir un festival musical en un escaparate político.

El Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de condenar con contundencia estos hechos, los ha justificado en nombre de la “libertad de expresión”. Sin embargo, esa indulgencia pone en riesgo la imagen internacional de España y transmite un mensaje de debilidad: que cualquier grupo organizado puede alterar competiciones deportivas, espectáculos culturales o celebraciones nacionales sin consecuencias reales.

Para analizar este y otros asuntos, Bertrand Ndongo pasa revista a la actualidad del momento en una nueva edición de ‘Diario Ndongo’.