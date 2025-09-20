Graciano Palomo, Sánchez y una bomba programada para estallar: «Maduro»

Los Cancelados de esta semana han contado con la inestimable participación de un periodista con solera, Graciano Palomo. Columnista de OkDiario y escritor de famosos ensayos, Graciano Palomo hace un repaso de la vibrante y a la vez, desalentadora actualidad política española.

Sánchez y su hermano escondido en la Moncloa, el nivel tan bajo en el periodismo patrio, el papel de los tertulianos afines al PSOE, las futuras elecciones en Castilla y León, la relación entre Maduro y Zapatero… todo un abanico de temas que domina a la perfección este periodista originario de un pueblo de Burgos.

Llega a asegurar Palomo, «nunca he visto un nivel tan bajo en nuestra profesión». Análisis más que lúgubre el que hace del momento periodístico. Siente «vergüenza» por ciertos tertulianos de televisión a los que denomina «brunete». Incluso se atreve a denominar a Hugo Pereira, habitual en las tertulias de Jesús Cintora, como «tonto útil».

Palomo se moja sobre el futuro de Sánchez y cree que apurará la legislatura, a no ser que el dictador, Nicolás Maduro sea derrocado por el pueblo de Venezuela o por una intervención militar por parte de la administración Trump. Graciano Palomo asegura que aunque es complejo, el tema de la inmigración, es un tema que no se debe obviar. Augura un buen resultado de Mañueco en las elecciones de marzo de 2026 en Castilla y León y un enésimo batacazo del PSOE en su tierra, ya que su candidato «no lo conocen ni en su casa». El periodista burgalés cree que PP y Vox sumarán una mayoría en unas futuras elecciones generales y que Sánchez pagará caro haber tenido escondido a su hermano en Moncloa para no pagar impuestos y que la novia del hermano utilice la ambulancia habilitada, ya que solo debe disponer de ella el presidente del Gobierno.

Una entrevista divertida y amena, cargada de detalles, análisis y enfoques muy atractivos para el espectador interesado por la política nacional e internacional.