Los intereses ocultos que acabaron con Charlie Kirk

Nueva edición del programa más ‘conspiranoico’ de Periodista Digital. El asesinato de Charlie Kirk da mucho que hablar. Más allá del vídeo que hemos visto todos y de la versión oficial, existen teorías paralelas que profundizan aún más en el atentado más comentado del año.

Charlie Kirk, famoso influencer próximo a Trump, fue asesinado unos días después de que a Irina Zarutska un hombre afrodescendiente con antecedentes penales le rebanase la yugular en un metro de Carolina del Norte. Dos episodios sangrientos y trágicos que analizamos conjuntamente en Conspirafobia.

Guillermo Más, escritor; Santiago de Lucas, creador y realizador del famoso programa La hora chanante; Adrián Hinojosa, abogado, grafólogo y experto en ocultismo; y Rafael Palacios, nuestro colaborador de Noticias Rafapal, son los encargados de analizar todas las aristas de esta escalada del terror que suponen los asesinatos de Charlie e Irina.

No todo es como nos lo cuentan, y menos aún desde las terminales mediáticas del Gobierno de España. Tras escuchar ridículas y crueles justificaciones del atentado contra el joven patriota, hemos tratado de entender la motivación de esas conjunciones adversativas que se repetían cada vez que un tertuliano ‘sanchista’ daba su punto de vista sobre el crimen.

¿Sacrificio para una élite sedienta de sangre? ¿Terror televisado preparándonos para una era transhumanista? ¿Por qué Kirk, antes de ser abatido, tenía su anillo de casado en un dedo y, en el momento del disparo, lo llevaba en otro? ¿Ha tenido Israel algo que ver en el asesinato? ¿El joven, compañero de piso de un trans y afiliado a las juventudes del Partido Demócrata, es el verdadero culpable de la terrible noticia? ¿Por qué la última palabra que salió de la boca de Kirk antes de morir fue “violencia”?

Todos estos misterios alrededor de uno de los sucesos más comentados del año son abordados en el Conspirafobia de este domingo, 19 de septiembre, en Periodista Digital. Dirigido y presentado por Josué Cárdenas: 45 minutos de pura emoción y análisis sin tabúes. Charlie Kirk e Irina Zarutska, siempre en nuestra memoria; por ellos ha ido este espectacular programa.