El Gobierno entra en modo preelectoral y Sánchez maquina para estirar la cortina de humo de Gaza

Es evidente que el marido de Begoña retornó de las vacaciones con un plan.

Y que no le ha salido mal del todo, porque por primera vez en muchos meses, su atribulado e inepto Gobierno ha logrado hacer con el relato.

El pasado lunes, 48 horas antes de que la pentaimputada Begoña Gómez peregrinase otra vez a los juzgados, se descolgó con una rueda de prensa manipulada en la anuncio un embargo a Israel y comenzó a tejer su cortina de humo.

Con un monotema: Gaza. Gaza, Gaza y más Gaza.

Gaza para desayunar, Gaza para comer y Gaza para cenar.

Palestina hasta en la sopa.

Y le está funcionando.

El paisano, según explica el periodista Eduardo Inda, es Un maestro de la propaganda al estilo Goebbels

Y aplica con precisión los Principio de la Propaganda del famoso nazi: «Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan».

Y adapta la propaganda al nivel del menos inteligente.

Con eso y la ayuda inestimable de la Brunete Pedrete mediática y la falta de reacción de la oposición ha conseguido distraer de momento al personal.

En los últimos días, Pedro Sánchez ha implementado una táctica digna de un manual para recuperar el dominio de la agenda mediática y política.

La crisis en Gaza se ha convertido en el eje central del discurso gubernamental, sirviendo como una efectiva cortina de humo que desvía la atención de los escándalos de corrupción que han afectado al gobierno socialista durante varios meses.

No es casual que, en medio de una escalada diplomática con Israel, el amo del PSOE haya intensificado su postura sobre el conflicto palestino, llegando a acusar al gobierno israelí de “genocidio” y apoyando manifestaciones violentas, al alimón con los proetarraa, contra eventos tan relevantes como la Vuelta Ciclista o incluso Eurovisión.

Todo censurable, pero la realidad es que, a 21 de septiembre de 2025, la tensión en el ámbito internacional permite a los socialistas mantener viva la atención pública lejos del laberinto judicial y los problemas parlamentarios que podrían interrumpir la legislatura en cualquier momento.

Y según algunas fuentes, el fondo de todo es que Sánchez plana elecciones sorpresa.

Medidas económicas y vivienda: ¿realidad o propaganda?

Como parte de su repertorio, el Gobierno Frankenstein ha presentado un conjunto de medidas económicas dirigidas a los jóvenes, entre las cuales destaca una subvención de hasta 30.000 euros para adquirir viviendas protegidas.

Una filfa, porque bajo el Régimen Sanchista las viviendas protegidas siguen siendo tan escasas como los debates serenos sobre economía real.

Este anuncio fue realizado con gran pompa por Sánchez junto a la vicepresidenta primera y candidata andaluza, María Jesús Montero, justo antes de que el Consejo de Ministros revisara al alza el crecimiento del PIB y tras la mejora del rating de deuda española por parte de S&P. Esta secuencia no es casual: economía y vivienda se convierten en elementos clave del cóctel electoral.

No obstante, detrás del envoltorio propagandístico surgen dudas sobre la viabilidad real de estas propuestas.

En España, hay una oferta insuficiente de vivienda protegida como para que tal subvención tenga un impacto significativo. El efecto práctico se diluye entre titulares y promesas difíciles de concretar, mientras el foco mediático permanece en el ámbito internacional. Es otro capítulo más en las jugadas mediáticas del Ejecutivo: propuestas llamativas pero sin recorrido efectivo.

Paquete económico anunciado por Sánchez: enfocado en jóvenes y vivienda protegida.

Revisión al alza del PIB español y mejora del rating crediticio tras semanas complicadas.

Propuestas poco aplicables en la realidad inmobiliaria nacional.

Gaza como cortina perfecta: antecedentes y consecuencias

El uso recurrente del conflicto palestino como pantalla para ocultar vergüenzas políticas no es algo nuevo.

Desde octubre de 2023, con el estallido del último ciclo violento en Gaza, la narrativa predominante entre los rivales políticos –especialmente el Partido Popular– sostiene que cualquier declaración o medida relacionada con Palestina busca desviar deliberadamente la atención pública lejos de los escándalos internos.

Esta semana lo explicaba Alberto Núñez Feijóo, acusando a Sánchez de “pactar hasta con Netanyahu por permanecer en el poder” y recordando las cambiantes posiciones del presidente respecto al Sáhara Occidental.

La estrategia incluye gestos simbólicos pero ruidosos: retirada española de Eurovisión si Israel participa; pancartas pro-palestinas en estadios; manifestaciones alentadas desde el Ejecutivo; movilización cultural y deportiva contra Israel. Todo esto viene acompañado por declaraciones altisonantes sobre “genocidio” –una palabra que divide tanto al Gobierno como a la oposición– y una inusual beligerancia diplomática que ha colocado a España como líder europeo en apoyo a Palestina.

El modo electoral se activa: instrucciones desde Moncloa

Paralelamente a esta cortina internacional, los socialistas han recuperado las riendas mediáticas tras meses situados a la defensiva. Las instrucciones provenientes desde Moncloa son claras: hay que estar listos para una posible interrupción súbita de la legislatura. La maquinaria electoral comienza a funcionar; cualquier acto público puede ser aprovechado para presentar nuevos anuncios o promesas.

Los ministros lanzan mensajes coordinados sobre vivienda, empleo juvenil y crecimiento.

Se evita abordar directamente temas relacionados con corrupción o investigaciones judiciales.

El relato oficial subraya estabilidad y liderazgo internacional frente a un PP “sin rumbo”.

En este contexto, incluso las protestas pro-palestinas se convierten en parte del guion político. Las movilizaciones cuentan con respaldo institucional mientras algunos sectores denuncian manipulación informativa por parte de televisiones públicas controladas desde el Ejecutivo.

Propaganda política vs. realidad social

La apuesta gubernamental por temas internacionales junto con medidas económicas presenta un doble filo. Por un lado, refuerza el vínculo emocional con sectores progresistas y desvía eficazmente la atención ante los escándalos internos. Por otro lado, genera críticas sobre oportunismo político y manipulación mediática.

El PP denuncia que Sánchez utiliza Gaza “contra aquellos españoles que no le votan”.

Sectores periodísticos hablan abiertamente acerca del “manual mafioso”: crear ruido para evitar hablar sobre dinero malversado o contratos amañados.

El consenso político sobre Palestina no oculta divisiones profundas respecto a las soluciones reales para los jóvenes españoles.

En definitiva, mientras Gaza continúe acaparando titulares tanto nacionales como internacionales, tanto Sánchez como sus adversarios seguirán utilizando este conflicto como arma arrojadiza electoral. La pregunta es cuán largo podrá ser este juego sin que finalmente la realidad se imponga.

