Tremenda edición de ‘El Pentagrama’ este 26 de septiembre de 2025, con el buque de la Armada militar española sobre el mar para ayudar a la flotilla de charos que se ha metido en un buen berenjenal y, de paso, nos ha metido a todos.

Sin Alfonso Rojo, sustituido en esta edición con brillantez por Graciano Palomo, contamos con Rebeca Crespo, Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas para poner algo de coherencia a la incoherente situación política actual. Es un momento de máxima tensión geopolítica y en varios frentes muy beligerantes y muy excitados. Y no podía ser menos lo que pasase con nuestros contertulios.

La frase del titular salió de la boca, no podía ser otra, de Eduardo García Serrano:

«¿No defendemos nuestras costas y mandamos un buque para esta pandilla de imbéciles?»

Y es que este espinoso asunto se explica casi solo desde la alucinación: