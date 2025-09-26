Tremenda edición de ‘El Pentagrama’ este 26 de septiembre de 2025, con el buque de la Armada militar española sobre el mar para ayudar a la flotilla de charos que se ha metido en un buen berenjenal y, de paso, nos ha metido a todos.
Sin Alfonso Rojo, sustituido en esta edición con brillantez por Graciano Palomo, contamos con Rebeca Crespo, Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas para poner algo de coherencia a la incoherente situación política actual. Es un momento de máxima tensión geopolítica y en varios frentes muy beligerantes y muy excitados. Y no podía ser menos lo que pasase con nuestros contertulios.
La frase del titular salió de la boca, no podía ser otra, de Eduardo García Serrano:
«¿No defendemos nuestras costas y mandamos un buque para esta pandilla de imbéciles?»
Y es que este espinoso asunto se explica casi solo desde la alucinación:
«El Gobierno de España ha puesto a disposición de los activistas pro Hamás un buque de la Armada, el Furor, con 46 tripulantes cuyo coste por día de navegación oscila entre los 100.000 y los 200.000 €. No es magia. Son tus impuestos».