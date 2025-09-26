'EL PENTAGRAMA'

«¿No defendemos nuestras costas y mandamos un buque para esta pandilla de imbéciles?»

Archivado en: Gobierno | Mundo | Periodismo

Más información

Ana Alcalde y Antonio Naranjo.

Antonio Naranjo torpedea y hunde en el mar de sus miserias a 'Barbie Gaza': "¡Eres una niñata!"

¡Pedro Sánchez nos lleva a la guerra para salvarse de la cárcel!

¡Pedro Sánchez nos lleva a la guerra para salvarse de la cárcel!

Tremenda edición de ‘El Pentagrama’ este 26 de septiembre de 2025, con el buque de la Armada militar española sobre el mar para ayudar a la flotilla de charos que se ha metido en un buen berenjenal y, de paso, nos ha metido a todos. 

Sin Alfonso Rojo, sustituido en esta edición con brillantez por Graciano Palomo, contamos con Rebeca Crespo, Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas para poner algo de coherencia a la incoherente situación política actual. Es un momento de máxima tensión geopolítica y en varios frentes muy beligerantes y muy excitados. Y no podía ser menos lo que pasase con nuestros contertulios.

La frase del titular salió de la boca, no podía ser otra, de Eduardo García Serrano:

«¿No defendemos nuestras costas y mandamos un buque para esta pandilla de imbéciles?»

Y es que este espinoso asunto se explica casi solo desde la alucinación:

«El Gobierno de España ha puesto a disposición de los activistas pro Hamás un buque de la Armada, el Furor, con 46 tripulantes cuyo coste por día de navegación oscila entre los 100.000 y los 200.000 €. No es magia. Son tus impuestos».

La selección de las mejores marcas de termómetros

TERMÓMETROS CLÍNICOS

Aquí encontrarás la oferta actualizada de estos dispositivos de salud

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]