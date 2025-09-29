'LA BURBUJA'

Aldama señala a ZP por Plus Ultra y comenta: «Las elecciones han sido amañadas»

Nueva bomba de Aldama sobre Moncloa, la ‘TeleSánchez’ cada vez más fanática y nada de Presupuestos

Con el abogado Eduardo Martín-Duarte, que siempre cuenta cosas de lo más jugosas, arrancamos una edición de ‘La Burbuja’ de lo más espectacular este 29 de septiembre de 2025.

Y es que este lunes el empresario y presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha sugerido en COPE que en las elecciones de julio de 2023 pudo haber fraude electoral a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:

«Y quizás alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaños de papeletas o de otra serie de cosas. Como también hablaban ellos de las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA».

Lo contaba el empresario en Herrera en COPE. 

«Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora». «Sí, de fraude electoral».

Aldama también ha hablado sobre el caso Begoña Gómez, del que ha afirmado que puede «dar luz a muchas cosas que no están claras» como, por ejemplo, el intento de presionar a Air Europa para conseguir «patrocinios». En cuanto a una posible condena a la esposa del presidente, el empresario ha sentenciado que «hay denuncias suficientes sobre el tema y el juez lo tiene claro».

Así que con todo eso y con el abogado a nuestro favor, además del famoso perito Gabriel Araújo, y el abogado y exconcejal de Madrid Alberto Serrano, tenemos una edición de ‘La Burbuja’ colosal.

