'LA RETAGUARDIA'

¡Israel se planta y acaba con la ‘rave’ de las pijas de la flotilla!

Es para echarse unas buenas risotadas.

Porque lo explica a la perfección Juan Soto Ivars. «O son gilipollas, o son unas farsantes», o todo junto que probablemente es lo que es.

El show de la Flotilla, la juerga perroflauta que llevaba un mes dando espectáculo por el Mediterráneo, ha concluido en ‘naufragio propagandístico‘ y con el chaquetero Sánchez desplumado. Detenida a 80 millas de Israel. ¿Qué esperaban?

Ni épica, ni víveres, si solidaridad, ni leches. Todo filfa.

La noche de este miércoles 1 de octubre de 2025 concluyó una de las charlotadas más esperpénticas de los últimos tiempos, con sus protagonistas y promotores. expuestos a la vergüenza pública.

En ‘La Retaguardia’ de este 2 de octubre de 2025 nos lo pasamos en grande de la mano de Julián Salcedo y Eduardo García Serrano, analizando a esta banda o panda, que es lo que son.

La flotilla: símbolo de las contradicciones

La flotilla, que algunos han calificado irónicamente como «perrofláutica», continúa su trayectoria hacia Gaza pese a las advertencias del Gobierno y las interceptaciones por parte israelí. Las autoridades israelíes han confirmado que todos los pasajeros, incluyendo a la conocida Greta Thunberg, se encuentran «sanos y salvos» tras la intervención militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado a los activistas a actuar con «responsabilidad» recordando los peligros asociados a entrar en la zona excluida designada por Israel.

No obstante, el despliegue del buque español Furor en esa área, limitado a labores humanitarias y alejado de aguas conflictivas, ha sido interpretado por sectores más radicales como una «traición» y una señal clara de sumisión ante Tel Aviv y la OTAN. La protección diplomática prometida por Sánchez no ha logrado satisfacer a sus aliados parlamentarios, quienes demandan acciones más decisivas.

