Despiporre con la patada en el culo de Israel a la Flotilla de perroflautas: «¡Les han obligado a ducharse!»

La edición de este 3 de octubre de ‘El Pentagrama’ viene tremendamente movida, tanto como tumbos ha dado la Flotilla de perroflautas que ha sido detenida por Israel.

La verdad es que después de la definición de Juan Soto Ivars todo se queda corto, pero aún así nos da mucho juego en la tertulia más caliente de la Red.

De la mano de Rebeca Crespo, Eduardo García Serrano, Josué Cárdenas, Bertrand Ndongo y con la colaboración especial de Graciano Palomo, tremenda tertulia la que nos quedó. Imperdible.

Y después de La Flotilla de zarrapastrosos también tenemos tiempo para adentrarnos en las razones de por qué Israel ha perdido el relato de este conflicto internacional, y nos metemos en suelo español para ver que las encuestas lo ponen todo patas arriba con clara intención de que haya elecciones generales más pronto que tarde.