¡Begoña puede dormir hoy en prisión! ¡España pendiente del juez Peinado!

En ‘La Retaguardia’ de este lunes 6 de octubre de 2025 nos volcamos con la sexta llamada del juez Peinado a Begoña Gómez a asistir a los juzgados.

El reloj en la esfera política española señala las 17:30 de este lunes en Madrid, hora en la que la consorte del presidente del Gobierno vuelve a ser llamada por el juez Juan Carlos Peinado en el marco de una investigación que ya se extiende por año y medio. Pero la última, ni asistió.

En esta ocasión, el motivo es significativo: le comunicarán que, si el caso llega a juicio, será un jurado popular quien decida su futuro, no solo por presunta malversación, sino también por otros delitos investigados como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Gómez no estará sola durante este trámite. La acompañan Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, y Juan Carlos Barrabés, un empresario vinculado a adjudicaciones públicas bajo sospecha. Esta citación —la sexta para Gómez— se ha convertido casi en un ritual: en las dos primeras ocasiones guardó silencio; en las siguientes solo respondió a su defensa; y en la última ni siquiera se presentó, delegando su representación en su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Aunque a decir verdad también es una probabilidad que vuelva a ausentarse. Lo que sí parece una exageración propia del periodismo patrio es que Begoña pueda dormir hoy en prisión, pero estaremos atentos a lo que pase en ese juzgado.

Repasamos todo ello de la mano de la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, y del redactor de Periodista Digital, César Sinde.

El papel del jurado popular y las posturas encontradas

El avance hacia un juicio con jurado popular representa un punto crucial. Según establece la legislación española, este tribunal ciudadano tiene competencia para juzgar delitos como malversación y tráfico de influencias. Además, el Supremo ha determinado que si los delitos están conectados deben ser juzgados conjuntamente por el mismo jurado.

Las defensas —incluida la de Gómez— insisten en solicitar el archivo del caso argumentando la carencia de indicios sólidos y criticando lo que consideran una “persecución mediática y política”.

Por otro lado, la Fiscalía ha mantenido reservas desde el inicio del proceso. Mientras tanto, las acusaciones populares organizadas por plataformas como Hazte Oír intensifican su estrategia e insisten en profundizar hasta esclarecer todos los detalles del asunto.

La vista programada para este lunes no constituye un interrogatorio formal; es más bien un trámite legal destinado a concretar la imputación y definir cómo continuará la causa. Sin embargo, existe una gran expectación. No se descarta que los investigados decidan no comparecer personalmente nuevamente y opten por delegar esta responsabilidad en sus abogados, amparados por una circular de la Fiscalía que permite dicha opción durante estos trámites.

Repercusiones políticas y posibles escenarios

Este caso ha trascendido lo judicial para convertirse en el centro del debate político y mediático español. Se alimentan teorías sobre cómo podría afectar a la estabilidad del Gobierno y sobre si se está utilizando la justicia como arma arrojadiza.