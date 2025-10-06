El Tribunal Supremo cita a Koldo y Ábalos a declarar tras el informe de la Guardia Civil que acredita pagos en dinero negro

El juez Puente ha citado a declarar de nuevo al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acredita que el PSOE pagó en metálico con dinero en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

Así, el magistrado del Supremo los cita a declarar como imputados el próximo 15 y 16 de octubre.

En el informe de la Benemérita se deja bien claro que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo». En concreto, alude a «un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97» euros. Además, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, la UCO sostiene que se «ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz».

Por otra parte, en su auto el juez Puente ha rechazado que Miss Asturias, Claudia Montes, presuntamente contratada en la empresa pública Logirail por «intermediación» del exministro José Luis Ábalos, sea acusación particular en la causa. La razón es que Montes «no concreta» respecto a «qué hechos concretos de los muy numerosos que constituyen objeto de la causa podría ser considerada como posible víctima o perjudicada».

La petición fue formulada porque Montes, en su declaración como testigo ante el Supremo, declaró que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo y precisó que fue Koldo García quien realizó las gestiones para su contratación en la empresa pública Logirail. No obstante, negó haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con el exministro.

Además, el viernes pasado se conoció que el PSOE había pagado más de 30.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García en sobres del partido, según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Este extremo es el que ha provocado una nueva citación de declarar por parte del juez ya que el informe de la UCO desmonta las versiones dadas por Abalos y Koldo que negaban la existencia de esas operaciones en metálico.