Paco Vázquez, histórico del PSOE, no deja títere con cabeza: de los sobres de Ábalos al plantón de Begoña

Nuevo capítulo en la trama de corrupción que rodea al PSOE.

Hasta los históricos dirigentes socialistas no dan crédito a las nuevas informaciones que día a día salen a la luz sobre el partido de Pedro Sánchez.

Paco Vázquez, figura emblemática del socialismo gallego y exalcalde de La Coruña, ha vuelto a la escena pública con una crítica afilada que no deja nada ni nadie a salvo. En un momento lleno de escándalos, ha decidido alzar la voz y cuestionar sin tapujos la gestión de la actual dirección del PSOE, centrando su atención en los sobres relacionados con José Luis Ábalos y el reciente desaire de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Este veterano del socialismo, conocido por su elocuencia y su larga trayectoria en el PSOE, ha manifestado en ‘Espejo Público’ (Antena 3) que si se confirman las investigaciones sobre Ábalos, lo más sensato para el partido sería desvincularlo antes de que acabe tras las rejas.

Los sobres de Ábalos: un escándalo que sacude a Ferraz

El conocido caso Koldo —o caso Ábalos— no es solo otro episodio más en la crónica negra de corrupción española; se ha convertido en un verdadero terremoto que pone en jaque la confianza en el partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un aumento inexplicado de casi 100.000 euros en el patrimonio de Ábalos, relacionado con ingresos en efectivo —los célebres sobres— que no seguían las rutas bancarias habituales. Este dinero, presuntamente vinculado a sobornos y comisiones por contratos públicos durante la pandemia, ha desatado una ola mediática y judicial que no solo compromete a Ábalos, sino también a las estructuras más altas del PSOE, alcanzando incluso a Santos Cerdán, su sucesor como secretario de Organización.

Sobre ello, ha señalado Vázquez que se trata de “un capítulo más de un folletín que se va a prolongar aún más en el tiempo conforme vayan apareciendo los informes de la UCO” y que esto es “consecuencia de la opacidad de los partidos políticos y esto lleva sucediendo desde comienzos de la democracia”.

La investigación judicial avanza rápidamente: peticiones en el Congreso, líneas paralelas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, además de un flujo constante de información comprometida. Como si fuera una tragicomedia, parece que desde Ferraz miran a Ábalos como si fuera un extraño, cuando hasta hace poco era uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez. Vázquez, con su habitual sarcasmo, ha descrito esta situación como “el arte de encapsular los problemas”, una habilidad que según él posee el actual presidente para evitar que las controversias le afecten directamente.

El plantón de Begoña Gómez: otro frente abierto

La figura de Begoña Gómez, esposa del presidente, también se encuentra atrapada en esta tormenta. Su ausencia en eventos públicos significativos y las revelaciones sobre su intervención en rescates empresariales como el caso Air Europa han avivado aún más las llamas. La UCO ha señalado reuniones discretas y gestiones tras bastidores donde Gómez habría jugado un papel importante, lo cual ha causado malestar tanto dentro como fuera del PSOE.

El descontento entre ciertos sectores del partido y entre la opinión pública es palpable. La percepción general es que las “primeras damas” deberían tener un perfil más institucional y menos activo. Esto ha provocado un intenso debate sobre los límites de su influencia desde Moncloa. Vázquez no se ha cortado al señalar la falta de claridad y opacidad alrededor del papel de Gómez; algo que considera erosiona gravemente la credibilidad del Gobierno.