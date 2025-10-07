¡Vox denuncia a Zapatero y al Gobierno por malversación!

Nuevo palo para el Gobierno Sánchez y compinches.

El partido liderado por Santiago Abascal ha presentado una denuncia formal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el actual Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolos de malversación de fondos públicos. Según Vox, el Ejecutivo habría destinado recursos del Estado a fines ideológicos y partidistas, en lugar de atender las verdaderas necesidades de los españoles. La formación denuncia una red de subvenciones y contratos públicos dirigidos a colectivos afines al PSOE y a sus socios separatistas.

Desde Vox sostienen que esta denuncia es “un paso necesario para frenar el saqueo institucional y la corrupción política que el sanchismo ha normalizado”. El partido exige que la Justicia actúe con firmeza y celeridad, y que se investiguen todos los movimientos económicos vinculados a fundaciones, asociaciones y entidades controladas por el entorno socialista. Para Abascal, “España no puede seguir siendo el cortijo del PSOE ni el cajero automático de los socios de Sánchez”.

