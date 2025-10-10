'EL PENTAGRAMA'

Damos el ‘premio al gilipollas del año’; es español y lo que ha dicho es glorioso

Nueva edición del programa de tertulia más caliente de la Red este 10 de octubre de 2025, ‘El Pentagrama’ nunca defrauda. Y menos, según está de tensa la situación.

Incorporamos al brillante analista Carlos Paz para este programa acompañando a los siempre colosales Rebeca Crespo, Eduardo G. Serrano, Josué Cárdenas y Bertrand Ndongo. El resultado es imperdible. En esta ocasión, además, nos divertimos otorgando un premio de dudosa honorabilidad al ‘gilipollas’ del año y no solo a nivel español, sino en el plano de lo cósmico.

¿Quieren saber quién es? No duden en pasarse por El Pentagrama.

