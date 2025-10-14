24x7

La masajista Àngels Barceló ayuda a Sánchez a digerir las chistorras

Poco a poco se va sabiendo todo. Hoy hemos conocido los muchos billetes que Ábalos habría tenido en el despacho de su vivienda oficial cuando era ministro

Archivado en: Autonomías | Gobierno | Periodismo | Política

Más información

La UCO de la Guardia Civil (1)

La UCO de la Guardia Civil apunta claramente a una financiación ilegal del PSOE

Ábalos y Koldo

Los mensajes guarros entre Ábalos y Koldo: Viagra, polvos, empalmes y meretrices

En el 24×7 de este martes 14 de octubre, analizamos con la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, las últimas novedades sobre la corrupción del PSOE.

Y es que hoy mismo The Objective ha publicado fotos del dinero en efectivo que guardaba Jose Luis Ábalos en el despacho de su vivienda oficial cuando era ministro de Transportes. Es una Caja B en toda regla. Queda por dilucidar si ese dinero era para uso de Ábalos o es la Caja B del propio Partido Socialista.

Sobre este asunto le han preguntado esta mañana al presidente del Gobierno en la Cadena SER, y Sánchez ha despachado el asunto diciendo que los pagos en metálico son legales y que no hay que confundir dinero en efectivo con dinero negro. Analizaremos si el PSOE y Sánchez dirían lo mismo si fuera al PP al que le hubieran pillado haciendo esto.

Otro tema a analizar en el programa es el espectacular crecimiento económico de la Comunidad de Madrid comparado con País Vasco y Cataluña. Y es que según datos de la Contabilidad Regional de España publicados por el INE, en los últimos siete años Cataluña ha crecido un 35,2% mientras que Madrid ha aumentado su economía un 40,94%. En cifras totales, la región catalana ha subido a los 301.894 millones de euros mientras que Madrid ha subido a 316.241 millones. Además, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso lidera el crecimiento sobre todas las Comunidades Autónomas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MUEBLES DE TERRAZA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]