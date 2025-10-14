La masajista Àngels Barceló ayuda a Sánchez a digerir las chistorras

En el 24×7 de este martes 14 de octubre, analizamos con la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, las últimas novedades sobre la corrupción del PSOE.

Y es que hoy mismo The Objective ha publicado fotos del dinero en efectivo que guardaba Jose Luis Ábalos en el despacho de su vivienda oficial cuando era ministro de Transportes. Es una Caja B en toda regla. Queda por dilucidar si ese dinero era para uso de Ábalos o es la Caja B del propio Partido Socialista.

Sobre este asunto le han preguntado esta mañana al presidente del Gobierno en la Cadena SER, y Sánchez ha despachado el asunto diciendo que los pagos en metálico son legales y que no hay que confundir dinero en efectivo con dinero negro. Analizaremos si el PSOE y Sánchez dirían lo mismo si fuera al PP al que le hubieran pillado haciendo esto.

Otro tema a analizar en el programa es el espectacular crecimiento económico de la Comunidad de Madrid comparado con País Vasco y Cataluña. Y es que según datos de la Contabilidad Regional de España publicados por el INE, en los últimos siete años Cataluña ha crecido un 35,2% mientras que Madrid ha aumentado su economía un 40,94%. En cifras totales, la región catalana ha subido a los 301.894 millones de euros mientras que Madrid ha subido a 316.241 millones. Además, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso lidera el crecimiento sobre todas las Comunidades Autónomas.