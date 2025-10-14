  • ESP
Nicolás Redondo hunde al monigote Sánchez que no pintaba nada en la cumbre de paz

El exsocialista comenta la irrelevancia de la delegación española en el acuerdo con la representación del líder socialista

Archivado en: Donald Trump | Mundo | Nicolás Redondo Terreros | Pedro Sánchez | Periodismo | Periodismo Online | Política

Sánchez con Trump

Trump zarandea al socialista Sánchez ante 30 líderes mundiales en la cumbre por la paz en Gaza

Donald Trump en Sharm El Sheikh

¿Qué viene ahora tras el alto el fuego, la liberación de los rehenes y la firma del acuerdo impuesto por Trump en Gaza?

Allá donde va queda de manifiesto que es un personaje marginal de la política internacional.

Pedro Sánchez acudió a la Cumbre Internacional por la Paz en Gaza celebrada el 13 de octubre de 2025 en Sharm el-Sheij, en un escenario dominado por Donald Trump y el presidente egipcio Abdelfatah al-Sisi.

El presidente del Gobierno de España y el mandatario estadounidense se saludaron por primera vez en este segundo gobierno de Trump.

Un acontecimiento histórico que entró en la mesa de debate de ‘Espejo Público’ (Antena 3). Nicolás Redondo, histórico dirigente socialista, subrayó la relevancia de la cita y la manera en la que Trump dejó en evidencia a Sánchez al preguntarle públicamente por el gasto en defensa. «¿Estáis trabajando con el tema del PIB?», exclamó el republicano, unos días después de que propusiera expulsar a España de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa.

Sánchez, con una sonrisa tensa, apenas pudo asentir ante la condescendencia de Trump, quien remató con un irónico: «Hacéis un trabajo fantástico», dejando al presidente español como un mero espectador.

Destacó Redondo el papel de la delegación española en la cumbre celebrada en Egipto, con Sánchez a la cabeza. Así como la reunión que tuvo lugar a puerta cerrada entre diez países, en la que España no estuvo presente.

«Si no estuvo España, no pintaba nada […] Las reuniones no se miden por el apretón de manos, todo el mundo es muy cortés», comentó el exsocialista.

Además, la posición de Sánchez en la foto oficial de los líderes mundiales fue un reflejo de su irrelevancia en el evento. Mientras Donald Trump y el presidente egipcio Abdelfatah al-Sisi ocupaban el centro del encuadre, flanqueados por figuras clave como los representantes de Qatar y Arabia Saudí, Sánchez quedó relegado a un extremo de la imagen, apenas visible entre los más de treinta líderes presentes.

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

