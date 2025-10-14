Sánchez sacaría 155 escaños, ¿borrachera de Tezanos o realidad?

Huele que apesta.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, ha lanzado una bomba electoral que huele a humo desde lejos: el PSOE de Pedro Sánchez arrasaría con 155 escaños, dejando al PP en una ridícula cifra de apenas 82 y a Vox con 64.

Este delirio se publica en pleno octubre de 2025, cuando el Gobierno de Sánchez se tambalea bajo el peso de escándalos como el caso Koldo, las investigaciones a Begoña Gómez y el caos en la gestión de la inmigración y la vivienda.

Sospechoso cuanto menos que, en medio de esta podredumbre, los socialistas suban dos puntos en un mes mientras el PP se desplome seis. La respuesta es tan obvia como insultante: el CIS de Tezanos no es un observatorio imparcial, sino un altavoz pagado con dinero público para inflar el ego del presidente del Gobierno.

Mientras las encuestas privadas de GAD3 o Electomanía pintan un panorama bien distinto –con el PP liderando cómodamente con 140-155 escaños y el PSOE hundido en 110-120–, el sondeo de Tezanos amplía la «ventaja» socialista a 15 puntos sobre los populares, un sorpasso que roza lo cómico.

Lo cierto es que desde que Tezanos asumió la presidencia del CIS en 2018, sus barómetros han fallado estrepitosamente siempre sesgados a favor de la izquierda.

Este CIS no es más que un brindis al sol, un intento desesperado de maquillar el fracaso de un Gobierno que ha convertido la corrupción en arte y la economía en ruina.

Para analizar este y otros asuntos, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política en España en una nueva edición de ‘La Burbuja’ junto a la locutora de radio, Alicia Bódalo y el sociólogo, Rubén Tamboleo.