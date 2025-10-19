¡Atención, España!

Sánchez S.A. no es un mero documental: es el martillo demoledor que pulveriza la fachada fake, montada por la Brunete Pedrete mediática para proteger al marido de Begoña.

El filme hace añicos al psicópata corrupto que okupa La Moncloa.

A lo largo de de una hora y bastantes minutos, el documental lo presenta co0mo es; como un parásito insaciable, devorando el erario público en una orgía de nepotismo y engaños.

Pedro Sánchez, ese tramposo profesional que se pavonea con sonrisas falsas mientras su régimen se hunde en el fango, representa la putrefacción absoluta de la política española.

Lo del ladino amo del PSOE, implicado en tramas de favores ilícitos y enchufes que rozan la traición nacional– no tiene parangón en la historia de España.

Este filme rompe moldes al desnudar sin piedad cómo un delincuente de corbata ha convertido el palacio presidencial en su cortijo personal, dejando a millones de españoles mendigando migajas mientras él y su camarilla se ceban en el festín.

Sánchez S.A. es la verdad que quema, el antídoto contra la mentira oficial.

La mañana del sábado 18 de octubre de 2025, en Madrid, se convirtió en un hervidero de interés y controversia.

No se trataba del típico estreno cinematográfico ni de la habitual alfombra roja llena de flashes y sonrisas impostadas.

El cine Capitol, ubicado en el bullicioso corazón de la Gran Vía, reunió a cerca de mil personas para el preestreno de “Sánchez S.A. Una historia de corrupción”, un documental producido por Hazte Oír y Terra Ignota.

Este evento, lejos de ser un mero acontecimiento cultural, se transformó en un punto de encuentro para quienes buscan respuestas sobre los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez y las sombras que acechan su gestión.

Los alrededores del Capitol estaban llenos de ciudadanos, periodistas, activistas y curiosos, todos expectantes ante un filme que promete sacudir la narrativa oficial.

Desde el primer instante quedó claro el mensaje lanzado por los organizadores: aquí no solo se aborda la corrupción legal o económica, sino una corrupción moral profunda, un “desgobierno” que trasciende las páginas judiciales, adentrándose en la vida política y social del país.

Un análisis crítico a la era Sánchez: del coronavirus al presente

La película, con una duración algo superior a hora y media, ofrece una visión dura y directa sobre el trayecto de Pedro Sánchez desde la crisis del coronavirus en 2020 hasta los escándalos judiciales que hoy amenazan su círculo político y familiar.

La producción no se limita a enumerar casos mediáticos como los de Koldo, Tito Berni, los hidrocarburos o las investigaciones sobre Begoña Gómez, esposa del presidente; va más allá al profundizar en el contexto político y en los pactos del líder socialista con fuerzas independentistas para mantenerse en el poder.

Los creadores argumentan que lo de “prostitutas y cocaína es muy divertido pero aquí hay mucho más”: corrupción moral, económica, traiciones a potencias extranjeras, chantajes y extorsiones, cacerías al disidente y al rival político e incluso muertes. Un menú digno de un thriller político, presentado en bandeja a un público ávido de respuestas contundentes.

Terra Ignota y Hazte Oír: desde la lona frente al Congreso hasta el cine Capitol

El origen del documental es tan peculiar como su propio contenido.

Todo comenzó con una lona frente al Congreso de los Diputados que acusaba a Sánchez de “corrupto”. La pancarta apenas sobrevivió doce horas antes de ser retirada por la Policía Nacional y los bomberos tras varias denuncias.

Sin embargo, la maquinaria ciudadana no se detuvo ahí: la lona viajó en autobuses, camiones e incluso llegó a Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas. La creatividad no se agotó allí; se transformó en camisetas, tazas y pegatinas, convirtiendo la denuncia en una campaña nacional de merchandising político.

Este documental representa el segundo proyecto conjunto entre Hazte Oír y Terra Ignota. Ha contado con la colaboración de más de veinte expertos, incluidos periodistas, juristas y activistas. Figuras como Melchor Miralles, Ketty Garat, Irene Tabera, Joan Guirado o Alfonso Rojo aportan análisis y testimonios destinados a confrontar la narrativa oficial del Gobierno con datos sólidos.

Corrupción moral, judicial y mediática: el triángulo central del filme

Lo que distingue a “Sánchez S.A.” respecto a otros documentales políticos es su enfoque en la corrupción moral así como en el control del relato.

Los autores sostienen que la gestión de Sánchez está más centrada en construir una narrativa que en resolver problemas reales.

La cinta denuncia pactos “contra natura” con enemigos declarados de España y retrata al presidente como un líder que maneja el PSOE como si fuera su feudo personal; donde nada ocurre sin su consentimiento.

La película explora la noción de una “dictadura disfrazada de democracia”, según palabras de Miguel Bernad, representante de Manos Limpias.

Advierte sobre la censura y el control mediático ejercido por el Gobierno mediante medios afines y subvencionados. La intención es movilizar a la sociedad para defender la verdad; aunque los creadores reconocen que “la verdad es que seguramente intentarán evitar que ese documental salga”.

Expectativas, repercusiones y una campaña para «incomodar al PSOE»

La proyección en Madrid marca solo el inicio de una campaña destinada a llevar el documental a otras ciudades españolas así como a difundirlo por televisión y plataformas digitales. Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, enfatiza que “Pedro Sánchez trató de silenciar a Hazte Oír denunciando la lona frente al Congreso; ahora deberá enfrentarse a un documental que difícilmente podrá censurar”.

El objetivo declarado es “incomodar al PSOE y a Sánchez”, algo que debería considerarse casi patriótico según sus palabras.

La controversia está servida: incluso el propio presidente del Gobierno ha solicitado personarse como perjudicado en la causa abierta por colocar esa lona, argumentando que constituía “un exceso en el ejercicio de libertad de expresión” cuyo contenido dañaba claramente su reputación.

Un estreno multitudinario e histórico para lo reciente

El evento celebrado en el Capitol no solo ha sido un éxito rotundo con aforo completo y lista de espera; también ha logrado captar la atención del público nacional.

El coloquio posterior a la proyección reunió a protagonistas junto a expertos para discutir las implicaciones del documental así como debatir sobre transparencia y rendición cuentas dentro del ámbito político español.

Algunos datos interesantes:

El documental será publicado íntegramente en YouTube por Terra Ignota este próximo lunes 20 de octubre.

Más de 800 personas reservaron entrada anticipada, superando las expectativas iniciales planteadas por los organizadores.

Terra Ignota comenzó como un grupo dedicado a tertulias en YouTube; ahora estrena su quinto documental con intenciones manifiestas: “radicalizar al personal”, según sus propias palabras.

Hazte Oír ha protagonizado campañas virales utilizando autobuses, camiones e merchandising político; consolidando así un estilo poco convencional para protestar.

La cinta incluye testimonios variados provenientes expertos en derecho, periodismo e activismo; algunos han ejercido acusación popular contra miembros cercanos al presidente.

En resumen, “Sánchez S.A.” no solo examina escándalos judiciales; también se sumerge profundamente en el ámbito moral y mediático relacionado con ellos. Este documental agita las aguas políticas españolas prometiendo más episodios apasionantes en esta lucha por desenterrar verdades ocultas. Porque tal como bromean sus autores: “prostitutas y cocaína son divertidas; pero aquí hay mucho más”.